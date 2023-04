ऐसा है नई Hyundai Verna का बेस वेरिएंट, खरीदने से पहले जान लें फीचर्स

Hyundai Verna Base EX Variant Features: नई 2023 हुंडई वरना पिछले महीने 10.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च की गई है. मॉडल लाइनअप में चार ट्रिम्स- EX, S, SX और SX (O) है. चलिए, आपको इसके इसके एंट्री-लेवल EX वेरिएंट के बारे में बताते हैं. इसमें LED यूनिट्स के बजाय प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं. इसमें एलईडी लाइट बार और अलॉय व्हील भी नहीं हैं. आपको व्हील कैप के साथ 16 इंच के स्टील व्हील मिलते हैं. इसमें फेंडर-माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं.

नई 2023 Hyundai Verna के EX वेरिएंट में फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री के साथ डुअल-टोन ब्लैक और बेज थीम मिलती है. इसमें छोटी एमआईडी डिस्प्ले के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर और मैनुअल एसी यूनिट मिलती है. ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट फीचर मिलता है. पीछे के यात्रियों को रियर आर्मरेस्ट मिलता है. इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो नई Verna के EX वेरिएंट में 6 एयरबैग (ड्राइवर, यात्री, साइड और कर्टन सहित), रिवर्स पार्किंग सेंसर, EBD (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) के साथ ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम), ऑटोमैटिक हेडलैंप, टाइमर के साथ रियर डिफॉगर, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक और Isofix चाइल्ड माउंट एंकरेज जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसका एंट्री-लेवल वेरिएंट 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. यह इंजन 113bhp मैक्स पावर और 144Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है. नई 2023 Hyundai Verna मॉडल लाइनअप 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी उपलब्ध है, जो 160bhp जनरेट करता है. लेकिन, यह ऊपर के वेरिएंट्स में आता है.