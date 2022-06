नई Kia Sonet X Line जल्द होगी लॉन्च! ये मिल सकते हैं अपडेट, जानें खास बातें

New Kia Sonet X Line May Launch Soon: Kia Sonet X Line को दो वेरिएंट्स में पेश किए जाने की संभावना है- एक डीजल ऑटोमैटिक और दूसरा टर्बो पेट्रोल DCT.