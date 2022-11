Ola Electric: 10 महीने में 1 लाख स्कूटर! सिर चढ़कर बोल रहा इस Electric Scooter का जादू, चलता है 141KM

Ola Electric Scooters: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के लिए बीते कुछ महीने शानदार जाते दिख रहे हैं. अक्टूबर महीने में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बिक्री के मामले में ओला नंबर वन रही है. कंपनी ने एक ही महीने में 20 हजार यूनिट्स की बिक्री कर डाली. अब ओला ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है. कंपनी ने सिर्फ 10 महीने के समय में 1,00,000 वें इलेक्ट्रिक स्कूटर का निर्माण किया है. इस स्कूटर को तमिलनाडु के कृष्णागिरी में स्थित कंपनी की महिलाओं द्वारा संचालित फ्यूचरफैक्ट्री से जारी किया गया है.

ओला इलेक्ट्रिक ने पिछले साल नवंबर के आखिरी में बड़े पैमाने पर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का प्रोडक्शन शुरू किया था. कंपनी सिर्फ 10 महीनों में इस उपलब्धि को हासिल करने में सफल रही. इसके अलावा, अक्टूबर महीने में कंपनी ने 60% से ज्यादा मासिक ग्रोथ दर्ज की है. कंपनी की मानें तो वर्तमान समय में 1 लाख रुपये से ज्यादा के सेगमेंट में बिकने वाला हर दूसरा स्कूटर ओला एस1 है.

इस मौके पर ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर और सीईओ, भाविश अग्रवाल ने कहा, “भारत के इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर हमारे सफर की शुरुआत करने के बाद से हमने ग्राहकों को शानदार प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस देकर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देश में दरवाजे खोल दिए हैं. यह तो बस शुरुआत है. अगले 1 लाख स्कूटर्स इससे भी आधे टाइम में आ जाएंगे."

Our cumulative production numbers:

Dec 2021: 0

Nov 2022: 1,00,000

Nov 2023: 10,00,000

Nov 2024: 1,00,00,000

This is the journey to #EndICEAge by 2025 pic.twitter.com/HV8x6JbCgm

— Bhavish Aggarwal (@bhash) November 4, 2022