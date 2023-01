Ola इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर टूट पड़े लोग, ताबड़तोड़ हो रही बिक्री, 181km तक है रेंज

Ola Electric Scooter: दोपहिया ईवी निर्माता ओला इलेक्ट्रिक ने दिसंबर 2022 महीने में 25,000 से अधिक इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे हैं. ओला इलेक्ट्रिक का दावा है कि पिछले महीने (दिसंबर 2022) इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में उसकी बाजार हिस्सेदारी 30 फीसदी रही. ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक और सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्वीट में कहा, "याद करने लायक दिसंबर! हमने 25000 स्कूटर बेचे और अपनी बाजार हिस्सेदारी को 30% तक बढ़ाया. भारत की ईवी क्रांति सही मायने में उड़ान भर चुकी है! 2023 और भी बड़ा होगा."

A December to Remember! We sold 25000 scooters & grew our market share to 30%. India’s EV revolution has truly taken off! 2023 will be even bigger. Onwards and upwards. #EndIceAge pic.twitter.com/jatIjLNyrc

— Bhavish Aggarwal (@bhash) January 2, 2023