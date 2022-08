तो इतनी होगी Ola Electric Car की कीमत, स्पीड और डिजाइन में कर देगी सबको 'फेल'

Ola electric car price: ओला इलेक्ट्रिक अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार (ola first electric car) पर काम कर रही है. इसे भारत में साल 2024 तक लॉन्च किया जा सकता है. यह कंपनी की एक लग्जरी क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक कार होगी. इसकी कीमत को लेकर अलग-अलग अंदाजा लगाया जा रहा है. अब कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) ने बता दिया है कि इस गाड़ी को किस प्राइस रेंज में लाया जाएगा. कंपनी ने 2026-27 तक 10 लाख इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का टारगेट रखा है.

क्या होगी Ola Electric Car की कीमत

भाविश अग्रवाल ने पीटीआई को इलेक्ट्रिक कार के बारे में बताया, "ओला की प्रोडक्ट रेंज एक लाख रुपये (टू-व्हीलर) से 40-50 लाख रुपये (प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार) तक रहेगी. कंपनी का लक्ष्य मिड साइज, स्मॉल और प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों में ग्लोबल लीडर बनने का है. यह ई-कार भारत में 'सबसे तेज और सबसे स्पोर्टी' होगी. हम शुरुआत प्रीमियम कार से कर रहे हैं, जो 18 से 24 महीनों में आ जाएगी. हमें एक ऐसी कार की जरूरत है जो नए भारत को परिभाषित करे."

We’re going to build the sportiest car ever built in India! pic.twitter.com/IyMKgQvTOi

— Bhavish Aggarwal (@bhash) July 16, 2022