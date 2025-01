Ola Gen 3 Scooter: कल होगी ओला की Gen 3 स्कूटर लांच, फीचर्स ऐसे कि भूल जाएंगे दूसरी कंपनी की तरफ देखना!

Ola Gen 3 Scooter Launched Date: कैब और बाइक राइड सर्विस देने वाली भारत की मशहूर कंपनी ओला अब स्कूटर के मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है. ओला कल अपनी Gen 3 स्कूटर लांच करने जा रही है. कंपनी का दावा है कि ग्राहकों को इस स्कूटर में बेहतर पावर और परफॉर्मेंस मिलेगा. कंपनी इससे पहले इस स्कूटर के 2 मॉडल लॉन्च कर चुकी है. कंपनी ने बहुत पहले इस स्कूटर की घोषणा की थी, लेकिन लांचिंग को लेकर किसी प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ओला ने सब कुछ साफ कर दिया है.

राइडिंग

इस बाइक से ग्राहकों के साथ-साथ कंपनी को भी पिछले मॉडलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. इन स्कूटरों में नए और बेहतरीन डिजिटली फीचर्स शामिल किए गए हैं, जो राइडिंग अनुभव को और भी बेहतर बनाएंगे. इस बाइक का डिजाइन काफी बेहतर करने की कोशिश की गई है.

Bringing the 'Next Level' with @OlaElectric Gen 3 scooters!

We’ve significantly surpassed Gen 2 products in every way - much higher performance, more features, great design! And a surprise to change the industry all over again

10:30 AM Fri 31st Jan https://t.co/hHyiHt6KRe pic.twitter.com/mgsOxjLs2O

Bhavish Aggarwal (@bhash) January 29, 2025