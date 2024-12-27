Ola S1 Pro का सोना एडिशन पेश होते ही एक्स यूजर्स ने लिए मजे, सर्विस को लेकर कह दी बड़ी बात

Ola S1 Pro Sona Edition: ओला एस1 प्रो सोना एडिशन में पर्ल व्हाइट और गोल्ड का स्पेशल कलर कॉम्बिनेशन में उतारा गया है. इसे लेकर एक्स यूजर्स ने कई तरह से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं.
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Ola S1 Pro Sona Edition: ओला ने अपने एस1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक स्पेशल सोना एडिशन पेश कर दिया है. इसमें 24 कैरेट गोल्ड-प्लेटेड पार्ट्स हैं. लिमिटेड-एडिशन मॉडल एक प्रतियोगिता के माध्यम से उपलब्ध है, जिसका मतलब ये है कि इसे सीधे नहीं खरीदा जा सकता है. अभी कितने S1 प्रो सोना एडिशन मॉडल उपलब्ध होंगे इस बारे में जानकारी नहीं है. आपको बता दें कि ये नया एडिशन देखने में काफी आकर्षक नजर आ रहा है. हालांकि एक्स पर काफी सारे यूजर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर प्रतिक्रया दे रहे हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं.
The Ola S1 Pro Sona is plated with REAL 24K Gold! Grab Handle se Wheel Rims se Foot Pegs se Side Stand tak, its all asli sona
Visit any of our 4000 stores on 25th December to get a chance to win one! pic.twitter.com/KwSdZGIqUt
— Bhavish Aggarwal (@bhash) December 22, 2024
Is there an inherent advantage in EV vehicles that makes them easier to "decorate"?
Why didn't non-EV vehicles Bikes, Cars, Scotties have these bling bling designs before?
— Darshan Rajguru (@DarshanRajguru5) December 22, 2024
Scenes from the OLA boardroom discussion pic.twitter.com/hYUfLSLKvS
— Vedvrat Shikarpur | Freelance Content Writer (@I_am_Vedvrat) December 23, 2024
This is brilliant. Even if the scooter burns down , the Gold can still be used .
— Manjul Manish (@manjulmanish28) December 22, 2024
Woh sab thik hai lekin kya Sona plated scooter ko Sona Service bhi milegi? Ya waise hi dhul khate hue service center mein gir jayegi
— Ajeenkya patwordhan || Transformation Coach. (@ajeenkya_pat121) December 22, 2024