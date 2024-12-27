Ola S1 Pro का सोना एडिशन पेश होते ही एक्स यूजर्स ने लिए मजे, सर्विस को लेकर कह दी बड़ी बात
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Ola S1 Pro का सोना एडिशन पेश होते ही एक्स यूजर्स ने लिए मजे, सर्विस को लेकर कह दी बड़ी बात

Ola S1 Pro Sona Edition: ओला एस1 प्रो सोना एडिशन में पर्ल व्हाइट और गोल्ड का स्पेशल कलर कॉम्बिनेशन में उतारा गया है. इसे लेकर एक्स यूजर्स ने कई तरह से प्रतिक्रियाएं व्यक्त  की हैं.

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 27, 2024, 12:32 PM IST
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Ola S1 Pro का सोना एडिशन पेश होते ही एक्स यूजर्स ने लिए मजे, सर्विस को लेकर कह दी बड़ी बात

Ola S1 Pro Sona Edition: ओला ने अपने एस1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक स्पेशल सोना एडिशन पेश कर दिया है. इसमें 24 कैरेट गोल्ड-प्लेटेड पार्ट्स हैं. लिमिटेड-एडिशन मॉडल एक प्रतियोगिता के माध्यम से उपलब्ध है, जिसका मतलब ये है कि इसे सीधे नहीं खरीदा जा सकता है. अभी कितने S1 प्रो सोना एडिशन मॉडल उपलब्ध होंगे इस बारे में जानकारी नहीं है. आपको बता दें कि ये नया एडिशन देखने में काफी आकर्षक नजर आ रहा है. हालांकि एक्स पर काफी सारे यूजर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर प्रतिक्रया दे रहे हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

 

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