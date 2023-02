Ola ला रही 3 सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक, बस 85 हजार कीमत, फुल चार्ज में 174KM चलेंगी

Ola Upcoming Bikes: ओला एस1 इलेक्ट्रिक स्कूटर इस समय देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बना हुआ है. अब कंपनी भारत में अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च करने जा रही है. 91मोबाइल्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अलग-अलग प्राइस रेंज वाली तीन इलेक्ट्रिक बाइक लाने जा रही है. इन्हें Ola ‘Out of the World’, Ola Performax, और Ola Ranger नाम दिया जाएगा. इनमें से ओला 'आउट ऑफ द वर्ल्ड' सबसे प्रीमियम ऑप्शन होगा. इसमें सबसे ज्यादा रेंज और 100kmph तक की टॉप स्पीड मिलने वाली है. इनमें सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 85 हजार रुपये रहने वाली है.

Ola Out of the World

ओला 'आउट ऑफ द वर्ल्ड' फुल चार्ज करने पर 174 किलोमीटर की रेंज ऑफर करने वाली है. इस इलेक्ट्रिक बाइक में 110 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड हो सकती है. इस मॉडल को सिर्फ एक वेरिएंट में लाया जाएगा. इसकी कीमत करीब 1,50,000 रुपये हो सकती है. सेफ्टी के लिए इस ई-बाइक में ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम) का फीचर भी मिलेगा, जो आमतौर पर महंगी कारों में देखने को मिलता है.

Ola Performax

बात ओला परफॉर्मेक्स की बात करें तो एक मिड-रेंज बाइक होगी और तीन वेरिएंट्स में आएगी. इसके एंट्री-लेवल वेरिएंट में 91 किमी रेंज और 93 kmph की टॉप स्पीड मिलने वाली है. वेरिएंट की कीमत 1,05,000 रुपये हो सकती है. इसी मॉडल का दूसरा वेरिएंट 133 किमी रेंज और 95 kmph की टॉप स्पीड के साथ आएगा. इसकी कीमत 1,15,000 रुपये हो सकती है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 1,25,000 रुपये हो सकती है और इसमें 174 km रेंज के साथ 95 kmph की टॉप स्पीड मिल सकती है.

Ola Ranger

ओला रेंजर इनमें सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक होगी. इसकी कीमत 85,000 रुपये से शुरू होकर 1,05,000 रुपये तक जा सकती है. यह भी तीन वेरिएंट उपलब्ध होगी, जिसके बेस वेरिएंट में 80 किमी की रेंज और 91kmph की टॉप स्पीड हो सकती है. इसके मिड वेरिएंट की कीमत 95,000 रुपये हो सकती है, जिसमें 117 किमी रेंज और 91 kmph टॉप स्पीड होगी. जबकि प्रीमियम वेरिएंट में 153 किमी रेंज और 91kmph की टॉप स्पीड होगी.

