कोहरे ने हाईवे को बना दिया कारों का कब्रिस्तान! 200 गाड़ियों की टक्कर का Video Viral

Vehicles Crashed Amid Heavy Fog: सर्दियों में अगर कोहरा आ जाए तो वाहन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है. इस कारण हादसे भी होते हैं. अक्सर जब हाईवे पर कोहरे के कारण कोई हादसा होता तो पीछे से आने वाले कई अन्य वाहन भी उसकी चपेट में आ जाते हैं क्योंकि वह कोहरे के कारण हाईवे पर उन वाहनों को नहीं देख पाते, जो पहले हुए हादसे की वजह से वहां खड़े हैं. ऐसे में एक के बाद एक कई वाहन हादसे का शिकार हो जाते हैं. कुछ ऐसी ही घटना चीन में हुई है.

चीन के हेनान प्रांत में कोहरे के कारण बड़ा हादसा

चीन के हेनान प्रांत के झेंग्झौ (Zhengzhou) शहर में एक पुल पर 200 से ज्यादा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए. यह हादसा बुधवार सुबह हुआ. सोशल मीडिया पर हादसे की कई तस्वीरें और वीडियो हैं, जिनमें झेंगक्सिन हुआंगे पुल पर कई कारों और ट्रकों को एक-दूसरे से भिड़े हुए और एक-दूसरे के ऊपर चढ़े हुए देखा जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दुर्घटनास्थल पर कई लोग घायल हो गए और फंस गए, जिन्हें वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को काम पर लगना पड़ा.

200 से अधिक वाहन हुए हादसे का शिकार

स्थानीय टेलीविजन के अनुसार, घटनास्थल पर बचाव दल का प्रारंभिक अनुमान है कि ढेर में 200 से अधिक वाहन थे. हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था. हालांकि, अच्छी बात यह है कि फिलहाल हादसे में किसी की मौत होने की जानकारी नहीं है. चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार, स्थानीय दमकल विभाग ने तुरंत 11 दमकल ट्रकों और 66 दमकल कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा था.

25 days till chinese New Year. Zhengxin Yellow River Bridge in #china's Zhengzhou (home of deadly man-made floods in 2021 killing 10k & recent Foxconn "Great Escape"), more than 400 vehicles collided in a row due to reckless drivers, heavy fog & black ice on the road. pic.twitter.com/P9DNZRg1XT

— Northrop Gundam @GundamNorthrop) December 28, 2022