Train के पहिए के पास आखिर क्यों भरी जाती है रेत, शर्त लगा लीजिए 99 % लोगों के पास नहीं होगा जवाब

Train Wheel Sand: आपने कई बार वीडियो में या फिर कई लोगों ने असलियत में भी ये होते हुए देखा होगा कि, ट्रेन के पहियों के पास से कई बार रेत गिरती रहती है. दरअसल रेत को पहियों के पास मौजूद एक चेंबर में भरा जाता है. जहां से ये एक पाइप की मदद से पटरी और पहियों के बीच गिरती रहती है. शर्त लगा लीजिए आप भी इसके पीछे का कारण नहीं जानते होंगे.

खराबी हो सकती है वजह?

कोई भी इसे किसी तरह की खराबी ही समझता है. हालांकि असलियत में ये कोई खराबी नहीं है बल्कि इसके पीछे एक खास वजह है जो ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होती है. आपको यकीन नहीं होगा कि अगर ऐसा ना किया जाए तो ट्रेन में बैठे हुए सभी यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है.

Locomotives use sanders/sandboxes to deliver small grits of sand which is dropped on the rail in front of the driving wheels in wet and slippery conditions and on steep grades in order to improve traction

