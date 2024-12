Narayana Murthy: 70 घंटे काम का फॉर्मूला बेकार.. नारायण मूर्ति के सुझाव पर कार्ति चिदंबरम ने दिखाया आईना

Narayana Murthy 70 Hour Workweek: देश के बड़े उद्योगपति और दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के लंबे काम के घंटों के सुझाव ने देश में नई बहस छेड़ दी है. कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने मूर्ति के सुझाव को बेकार बताया है. चिदंबरम ने कार्य कुशलता और प्रोडक्टिविटी पर जोर डालते हुए कहा कि हमें 4 दिन के कार्य सप्ताह की ओर बढ़ना चाहिए. मूर्ति ने पीएम मोदी का उदाहरण देते हुए सप्ताह में 70 घंटे काम के फॉर्मूले का सुझाव दिया था.

क्या कहा कार्ति चिदंबरम ने..

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के 70 घंटे काम करने के सुझाव और 'वर्क-लाइफ बैलेंस' की राय की आलोचना की. उन्होंने कहा कि लोगों को लंबे समय तक काम करने के बजाय कुशलता पर फोकस करना चाहिए.

Working longer is meaningless, focus should be on efficiency. Daily life is as it is a struggle, battling inefficient & substandard infrastructure & amenities. Work life balance is most important for good social order & harmony. We should infact move to a 4 day working week. 12… https://t.co/EOOer6AgnK

— Karti P Chidambaram (@KartiPC) December 22, 2024