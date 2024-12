Parbhani Violence: 'वह दलित था.. इसलिए मारा गया', राहुल ने फडणवीस को ठहराया परभणी के सोमनाथ की मौत का जिम्मेदार

Rahul Gandhi Parbhani Visit: राहुल गांधी ने सोमवार को महाराष्ट्र के हिंसाग्रस्त परभणी का दौरा किया. उन्होंने न्यायिक हिरासत में मारे गए दलित युवक सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात की. परभणी हिंसा के एक मामले में सोमनाथ को गिरफ्तार किया गया था. उनकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सोमनाथ की दलित होने और संविधान की रक्षा करने के कारण हत्या की गई.

यह 100% हिरासत में हत्या है

राहुल गांधी ने कहा कि मैंने परिवार से मुलाकात की और सबूत देखे. जिसमें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, वीडियो और तस्वीरें शामिल थीं. यह पूरी तरह से हिरासत में हत्या का केस है. मुख्यमंत्री ने विधानसभा में झूठ बोला और पुलिस को गलत मैसेज दिया. यह युवक दलित था और संविधान की रक्षा कर रहा था.. इसलिए उसकी हत्या की गई.

#WATCH | Maharashtra | After visiting violence-hit Parbhani, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "I have met the family and those who have been killed and beaten up. They showed me the post-mortem report, videos, photographs. This is 100% a custodial death. He has been murdered and… pic.twitter.com/cVDYA0RgIM

— ANI (@ANI) December 23, 2024