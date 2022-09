Used Cars: इन सस्ती SUV को और भी ज्यादा सस्ते में खरीदें, यहां मिल रहा मौका

Second Hand Cars Near Me: अगर आप कम बजट में कोई पुरानी एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज हम आपके लिए ऐसी ही कारों की जानकारी लाए हैं. जिन कारों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उन्हें हमने मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू की वेबसाइट पर 6 सितंबर 2022 को देखा है. इन एसयूवी में S-Presso और Vitara Brezza शामिल हैं. यह दोनों ही किफायती एसयूवी में गिनी जाती हैं.

Maruti S-Presso VXI+ के लिए 3.85 लाख रुपये मांगे गए हैं. इस पर एक साल की वारंटी और 3 सर्विस फ्री मिल रही हैं. बिक्री के लिए यह फैजाबाद में उपलब्ध है. कार 2019 मॉडल की है और अभी तक कुल 67442 KM चल चुकी है. इसमें पेट्रोल इंजन है. कार फर्स्ट ओनर है, अब जो भी इसे खरीदेगा वह दूसरा मालिक होगा.

Maruti Vitara Brezza VDI के लिए 5.09 लाख रुपये मांगे गए हैं. इस पर 6 महीने की वारंटी और 3 फ्री सर्विस मिल रही हैं. बिक्री के लिए यह फरीदाबाद में उपलब्ध है. कार 2017 मॉडल की है और अभी तक कुल 95085 KM चल चुकी है. इसमें डीजल इंजन है. कार फर्स्ट ओनर है, अब जो भी इसे खरीदेगा वह दूसरा मालिक होगा.

Maruti Vitara Brezza LDI के लिए 5.70 लाख रुपये मांगे गए हैं. इस पर कोई वारंटी या फ्री सर्विस नहीं मिल रही हैं. बिक्री के लिए यह फैजाबाद में उपलब्ध है. कार 2017 मॉडल की है और अभी तक कुल 113302 KM चल चुकी है. इसमें भी डीजल इंजन है और यह भी फर्स्ट ओनर कार है.

Maruti Vitara Brezza LDI के लिए 5.85 लाख रुपये मांगे गए हैं. इस पर 6 महीने की वारंटी और 3 फ्री सर्विस मिल रही हैं. बिक्री के लिए यह नई दिल्ली में उपलब्ध है. कार 2016 मॉडल की है और अभी तक कुल 57108 KM चल चुकी है. इसमें भी डीजल इंजन है और यह भी फर्स्ट ओनर कार है.

(हम किसी को भी पुरानी कार खरीदने का सुझाव नहीं देते हैं. यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखी गई है.)

