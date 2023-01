Tata ने किया धमाका! सस्ती कर दी अपनी Nexon EV, पेट्रोल कार की कीमत में मिल रही

Tata Nexon EV Price: टाटा मोटर्स इस समय देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी बनी हुई है. कंपनी की Nexon EV देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है. अब टाटा मोटर्स ने ग्राहकों को तोहफा देते हुए अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Nexon EV की कीमत में कटौती कर दी है. अब इसकी कीमत करीब पेट्रोल वर्जन जितनी कर दी है. अब नेक्सॉन ईवी को आप 14.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. कंपनी की नेक्सॉन ईवी दो वर्जन- Nexon EV Prime और Nexon EV Max में आती है. टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम की शुरुआती कीमत अब 14.49 लाख रुपये और Nexon EV Max की शुरुआती कीमत 16.49 लाख रुपये हो गई है.

MIDC के मुताबिक Nexon EV Max की ड्राइविंग रेंज अब बढ़ाकर 453 किमी कर दी गई है. 15 फरवरी, 2023 से डीलरशिप पर एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से वर्तमान नेक्सॉन ईवी मैक्स मालिकों को रेंज में बढ़ोतरी की पेशकश की जाएगी.

टाटा नेक्सॉन ईव प्राइम में आपको स्टार्ट/स्टॉप के लिए पुश बटन, क्रूज़ कंट्रोल, स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी के साथ ZConnect कनेक्टेड कार तकनीक, हरमन से लिया गया इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Tata Motors repositions Nexon EV portfolio with aggressive pricing; enhances range of MAX variants to 453 kms@Tatamotorsev #Tata #TataNexonEV pic.twitter.com/VYNfPZ6aJG

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) January 18, 2023