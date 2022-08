Tata की इस गाड़ी के आगे देखती रह गई Maruti-Hyundai, कीमत बस 6 लाख, बिक्री में 232% की ग्रोथ

Best selling sedan cars in india: भारतीय बाजार में भले ही एसयूवी की बढ़ती डिमांड के चलते प्रीमियम सेडान की बिक्री खत्म होती जा रही हो, लेकिन सस्ती और कॉम्पैक्ट सेडान की सेल्स अभी भी शानदार है. मारुति सुजुकी सेडान की बिक्री के मामले में भी नंबर वन कंपनी है. हालांकि टाटा मोटर्स की एक गाड़ी ने सिर्फ मारुति सुजुकी ही नहीं, हुंडई और बाकी कंपनियों के लिए मुश्किल पैदा कर दी. टाटा की कॉम्पैक्ट सेडान ने बिक्री की सालाना ग्रोथ में बाकी सभी सेडान कारों को पीछे छोड़ दिया. आइए देखते हैं जुलाई महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों (best selling sedan cars in india) की लिस्ट:

टाटा के गाड़ी के आगे सब पीछे

जुलाई महीने में मारुति सुजुकी डिजायर (maruti suzuki dzire) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार रही है. इसकी कुल 13,747 यूनिट्स बिकी हैं. पिछले साल जुलाई के मुकाबले इस कार ने 31.30 फीसदी की ग्रोथ की है.

दूसरे नंबर पर टाटा की Tata Tigor सेडान रही है. इसकी जुलाई 2022 में 5,433 यूनिट्स बिकीं. जबकि पिछले साल जुलाई में टाटा टिगोर की 1,636 यूनिट्स बिकी थीं. इस गाड़ी ने सालाना आधार पर 232 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है. लिस्ट में तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर Hyundai Aura, Honda City, Honda Amaze सेडान रही हैं. इन गाड़ियों की बीते महीने क्रमश: 4,018 यूनिट्स, 3,149 यूनिट्स, और 2,767 यूनिट्स बिकी हैं.

Tata Tigor की कीमत

बता दें कि टाटा टिगोर की कीमत 6 लाख रुपये से शुरू होती है और 8.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इसमें 1.2 लीटर का तीन सिलिंडर पेट्रोल इंजन (86PS/113Nm) दिया गया है. कंपनी इस कार में सीएनजी किट का भी विकल्प देती है. बता दें कि टिगोर देश की अकेली कार है, जो पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक तीनों अवतार में बिकती है.

