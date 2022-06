Top-10 Best Selling Cars: ये हैं भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारें, जानें कौन है नंबर-1

Top-10 Best Selling Cars In India In May 2022: भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के लिए मई 2022 एक अच्छा महीना साबित हुआ है. सेमीकंडक्टर की कमी और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद अधिकांश कार निर्माताओं ने बिक्री में अच्छी वृद्धि दर्ज की है. मई 2022 के महीने में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारों की बात करें तो इसमें मारुति सुजुकी की आठ कारें शामिल हैं, इसके अलावा एक कार हुंडई की है और एक कार टाटा की है.

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें

मारुति सुजुकी वैगनआर की मई 2022 में 16,814 यूनिट बिकी हैं और यह मई महीने में देश के भीतर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है. इसके बाद दूसरे नंबर पर टाटा मोटर्स की सबसे अधिक बिकने वाली कार नेक्सन रही है, जिसकी पिछले महीने 14,614 यूनिट बिकी हैं. फिर तीसरे और चौथे नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट तथा हाल ही में लॉन्च हुई बलेनो फेसलिफ्ट है, इनकी क्रमशः 14,133 और 13,970 यूनिट बिकी है.

लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति की सबसे किफायती कार ऑल्टो है, जिसकी 12,933 इकाइयां बिकी हैं. इसके बाद नई मारुति अर्टिगा (छठे नंबर पर) और डिजायर (सातवें नंबर पर) की क्रमशः 12,226 और 11,603 इकाइयों की बिक्री हुई है. वहीं, आठवें नंबर पर Hyundai Creta रही है, पिछले महीने इसकी कुल 10,973 यूनिट्स बिकी हैं.

इस लिस्ट में नौवें नंबर पर मारुति सुजुकी ईको है, इसकी कुल 10,482 यूनिट बिकी हैं. साल दर साल आधार पर इसकी बिक्री में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है. 10वें नंबर पर मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा है, इसकी 10,312 इकाइयों की बिक्री हुई है. गौरतलब है कि नई मारुति सुजुकी ब्रेजा भारत में 30 जून, 2022 को लॉन्च की जाएगी.

