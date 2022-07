Toyota Fortuner Price Hike: और महंगी हो गई 'शान की सवारी' टोयोटा फॉर्च्यूनर, देखें नई प्राइस लिस्ट

Toyota Fortuner Price List: टोयोटा ने पूरे फॉर्च्यूनर लाइन-अप की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की है. इस बार 1.14 लाख रुपये तक की बढ़तरी की गई है. इस बढ़तरी के बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमतें 32.40 लाख रुपये से शुरू होकर 49.57 लाख रुपये, एक्स-शोरूम तक जाती है. हालांकि, इससे पहले कीमतें 31.79 लाख रुपये से शुरू होती थीं, जो 48.43 लाख रुपये तक जाती थीं. लेकिन, अब इसकी नई प्राइस लिस्ट आ गई है. चलिए, आपको दिखाते हैं.

वेरिएंट के आधार पर कीमतों की लिस्ट

Petrol 4×2 MT- नई कीमत 32.40 लाख रुपये, पुरानी कीमत 31.79 लाख रुपये । 61,000 रुपये की हुई बढ़ोतरी

Petrol 4×2 AT- नई कीमत 33.99 लाख रुपये, पुरानी कीमत 33.38 लाख रुपये । 61,000 रुपये की हुई बढ़ोतरी

Diesel 4×2 MT- नई कीमत 34.90 लाख रुपये, पुरानी कीमत 34.29 लाख रुपये । 61,000 रुपये की हुई बढ़ोतरी

Diesel 4×2 AT- नई कीमत 37.18 लाख रुपये, पुरानी कीमत 36.57 लाख रुपये । 61,000 रुपये की हुई बढ़ोतरी

Diesel 4×4 MT- नई कीमत 38.54 लाख रुपये, पुरानी कीमत 37.74 लाख रुपये । 80,000 रुपये की हुई बढ़ोतरी

Diesel 4×4 AT- नई कीमत 40.83 लाख रुपये, पुरानी कीमत 40.03 लाख रुपये । 80,000 रुपये की हुई बढ़ोतरी

Legender 4×2 MT- नई कीमत 42.05 लाख रुपये, पुरानी कीमत 40.91 लाख रुपये । 1.14 लाख रुपये की हुई बढ़ोतरी

Legender 4×4 AT- नई कीमत 45.77 लाख रुपये, पुरानी कीमत 44.63 लाख रुपये । 1.14 लाख रुपये की हुई बढ़ोतरी

GR-Sport 4X4 AT- नई कीमत 49.57 लाख रुपये, पुरानी कीमत 48.43 लाख रुपये । 1.14 लाख रुपये की हुई बढ़ोतरी

गौरतलब है कि 2022 में फॉर्च्यूनर की कीमतों में यह तीसरी बड़ी बढ़ोतरी है. इस साल जनवरी और अप्रैल में इसकी कीमतों में क्रमश: 1.10 लाख रुपये और 1.20 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी. कीमत में बढ़ोतरी के अलावा एसयूवी पहले की तरह ही बनी हुई है. स्पेक्स की बात करें तो Fortuner में 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 163 bhp पावर और 245 Nm पीक टॉर्क पैदा करता है. इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर एटी के साथ आता है.

वहीं, इसमें 2.8-लीटर डीजल इंजन भी है, जो 201 bhp पावर और 500 Nm टार्क पैदा करता है. इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 4×2 और 4×4 ड्राइवट्रेन के साथ जोड़ा गया है. इसके अलावा, टोयोटा ने हाल ही में फॉर्च्यूनर का जीआर स्पोर्ट भी लॉन्च किया था, जो इस लाइन-अप का फ्लैगशिप वर्जन है.

