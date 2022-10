Toyota Fortuner Price Hike: फिर महंगी हो गई टोयोटा फॉर्च्यूनर, 77 हजार रुपये बढ़ी कीमत, देखें प्राइस लिस्ट

Toyota Fortuner New Price List: टोयोटा ने एक बार फिर फॉर्च्यूनर एसयूवी की कीमतों में 77,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है. साल 2022 में फॉर्च्यूनर की कीमतों में यह चौथी वृद्धि हुई है, जिससे एसयूवी की कीमत अब 32.59 लाख रुपये से 50.34 लाख रुपये, एक्स-शोरूम तक हो गई है. इसके पेट्रोल वेरिएंट की कीमतें 32.59 लाख रुपये से 34.18 लाख रुपये के बीच हैं जबकि डीजल वेरिएंट की कीमतें 35.09 लाख रुपये से लेकर 50.34 लाख रुपये तक जाती हैं.

पेट्रोल वेरिएंट की कीमत

Toyota Fortuner 4×2 MT- 32.59 लाख रुपये (19,000 रुपये बढ़े)

Toyota Fortuner 4×2 AT- 34.18 लाख रुपये (19,000 रुपये बढ़े)

डीजल वेरिएंट की कीमत

Toyota Fortuner 4×2 MT- 35.09 लाख रुपये (19,000 रुपये बढ़े)

Toyota Fortuner 4×2 AT- 37.37 लाख रुपये (19,000 रुपये बढ़े)

Toyota Fortuner 4×4 MT- 38.93 लाख रुपये (39,000 रुपये बढ़े)

Toyota Fortuner 4×4 AT- 41.22 लाख रुपये (39,000 रुपये बढ़े)

Toyota Fortuner Legender 4×2 AT- 42.82 लाख रुपये (77,000 रुपये बढ़े)

Toyota Fortuner Legender 4×4 AT- 46.54 लाख रुपये (77,000 रुपये बढ़े)

Toyota Fortuner GR-Sport 4×4 AT- 50.34 लाख रुपये (77,000 रुपये बढ़े)

