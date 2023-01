Toyota Hyryder के इंजन से आ रही मशीन-गन की आवाज, सिर्फ 700KM चली कार; सुनकर लोग बोले- ये तो निकली भंगार!

Toyota Hyryder Engine Problem: मारुति सुजुकी और टोयोटा ने साझेदारी में ग्रैंड विटारा और अर्बन क्रूजर हाईराइडर तैयार की. इन दोनों एसयूवी को लॉन्च कर दिया गया है. डिजाइन के अलावा फीचर्स और इंजन स्पेसिफिकेशंस लगभग-लगभग दोनों में एक जैसे ही हैं. लेकिन, वेरिएंट्स के हिसाब से फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर है. इसीलिए, यह कहा जा सकता है कि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयाटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर, दोनों एक ही गाड़ी है बस पैकेजिंग अलग-अलग है. दोनों ही कंपनियों पर लोग काफी भरोसा जताते हैं लेकिन एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद शायद लोग टोयाटा और उसकी अर्बन क्रूजर हाईराइडर पर भरोसा न करें या फिर कम भरोसा करें. वीडिया में दावा किया जा रहा है टोयाटा हाईराइडर के इंजन से अजीब सी आवाज आ रही है.

वीडियो के साथ लिखा गया, "एक महीने पुरानी टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर का इंजन अजीब आवाज कर रहा है. कार सिर्फ 700 किमी चली है! कारण का पता नहीं है. क्या आप इस परेशानी का सामना करने वाले किसी और को जानते हैं?" एक ट्विटर यूजर ने इंजन से आने वाली आवाज को 'मशीन गन' जैसी आवाज बताया. वहीं, कुछ ट्विटर यूजर्स ने इसे भंगार बताया. एक यूजर ने यह तक पूछ लिया कि "टोयोटा की विश्वसनीयता कहां गयी!!"

A month old Toyota Urban Cruiser Hyryder makes weird engine noise. Only 700 km driven! Reason unknown.

Do you know anyone else facing this issue? pic.twitter.com/RoM6TkCiro

