Toyota ला रही Fortuner जैसे लुक वाली कार, अगले हफ्ते लॉन्चिंग, बुकिंग भी हो गई शुरू

Toyota Innova Hybrid Launch in india: जापान की वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा भारत में अपनी नई कार लॉन्च करने जा रही है. यह कंपनी की इनोवा का नया वेरिएंट होगा, जिसे Innova Hycross नाम दिया गया है. यह कार 21 नवंबर को इंडोनेशिया में पेश की जाएगी और इसके बाद 25 नवंबर को भारत में लॉन्च होनी है. हालांकि ऑफिशियल लॉन्च से पहले गाड़ी का एक फोटो ऑनलाइन लीक हुआ है, जिसमें गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन को अच्छी तरह से देखा जा सकता है. इसमें टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस काफी हद तक टोयोटा फॉर्च्यूनर की याद दिलाती है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने डीलरशिप लेवल पर इस गाड़ी के लिए बुकिंग लेना भी शुरू कर दिया है.

ऐसा है कार का लुक

डिजाइन की बात करें तो इसका फ्रंट डिजाइन काफी हद तक एक एसयूवी जैसा है. यहां आपको एक हेक्सागोनल ग्रिल के साथ क्रोम एलिमेंट देखने को मिलते हैं. साथ ही स्लीक एलइडी हैडलाइट्स और मस्कुलर फ्रंट बंपर दिया गया है.

साइड से भी SUV की तरह बड़े व्हील आर्च, अंडर-बॉडी क्लैडिंग और मस्कुलर कैरेक्टर लाइन्स मिलती है. इसमें डुअल टोन ORVM के साथ, एलईडी टर्न सिग्नल दिया जाएगा. पीछे की तरफ रैपराउंड एलईडी टेललैंप्स, एक रियर विंडशील्ड वाइपर और सेंटर में टोयोटा लोगो मिलेगा.

The legend has elevated itself to a new HY, with muscular SUV stance and glamorous yet tough styling. #MyNewHY

.

.

.#ToyotaIndia pic.twitter.com/4fa0xQybRU

— Toyota India (@Toyota_India) November 18, 2022