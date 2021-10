दुनिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार, 1 KG फ्यूल में चलती है 260 KM

नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने दुनिया को वैकल्पिक ईंधन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है. भारत समेत कई देश बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि जापान जैसे कुछ देशों में हाइड्रोजन (Hydrogen) को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है.

हाल ही में जापान की वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा (Toyota) की मिराई (Mirai) कार ने हाइड्रोजन फ्यूल पर सबसे लंबी दूरी तय करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसे बाद में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) में भी जगह मिली. इस कार की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि एक बार फ्यूल भरवाने के बाद इसने 1360 किमी का सफर पूरा किया. इस दौरान कुल 5.65 Kg हाइड्रोजन की खपत हुई. इस हिसाब से देखा जाए तो कार ने 260 किमी प्रति किलो का माइलेज दिया.

845 miles, 0 emissions. The 2021 #Mirai has officially set the GUINNESS WORLD RECORDS™ title for longest distance by a hydrogen fuel cell electric vehicle without refueling! https://t.co/3lvZdsOeVL @GWR #NationalHydrogenDay #LetsGoPlaces pic.twitter.com/7eJ8HkgJtQ