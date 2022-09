Toyota Hyryder Price List: Toyota Hyryder की पूरी प्राइस लिस्ट का ऐलान, 25,000 में हो जाएगी बुक, 28KM का माइलेज

Toyota Hyryder Price in india: टोयोटा ने अपनी अर्बन क्रूजर हाईराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) एसयूवी के सभी वेरिएंट की कीमतों का ऐलान कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 10.48 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने इससे पहले 9 सितंबर को स्टॉन्ग-हाइब्रिड के सभी वेरिएंट और एक माइल्ड-हाइब्रिड वेरिएंट की कीमतों का ऐलान किया था. अब कंपनी ने माइल्ड हाइब्रिड वाले सभी ट्रिम्स- E, S, G और V की कीमतों का खुलासा किया है. एसयूवी के लिए बुकिंग पहले से चल रही है. ग्राहक इसे 25 हजार रुपये में बुक कर सकते हैं.

Toyota Hyryder E (माइल्ड हाइब्रिड MT)- 10.48 लाख रुपये

Toyota Hyryder S (माइल्ड हाइब्रिड MT)- 12.28 लाख रुपये

Toyota Hyryder G (माइल्ड हाइब्रिड MT)- 14.34 लाख रुपये

Toyota Hyryder V (माइल्ड हाइब्रिड MT)- 15.89 लाख रुपये

Toyota Hyryder S (माइल्ड हाइब्रिड AT)- 13.48 लाख रुपये

Toyota Hyryder G (माइल्ड हाइब्रिड AT)- 15.54लाख रुपये

Toyota Hyryder V (माइल्ड हाइब्रिड AT)- 17.09 लाख रुपये

Toyota Hyryder V (माइल्ड हाइब्रिड MT AWD)- 17.19 लाख रुपये

ग्रैंड विटारा से इतनी महंगी

वेरिएंट-टू-वेरिएंट के आधार पर ग्रैंड विटारा के साथ कीमतों की तुलना में, टोयोटा के माइल्ड-हाइब्रिड मैनुअल वेरिएंट 3,000-50,000 रुपये अधिक महंगे हैं, जबकि माइल्ड-हाइब्रिड ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 8,000-20,000 रुपये ज्यादा है. हालांकि, Hyyder के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट ग्रैंड विटारा की तुलना में ज्यादा किफायती हैं, जिनकी कीमत में 50,000 रुपये का अंतर है.

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर: इंजन

Hyryder के माइल्ड-हाइब्रिड वेरिएंट में Maruti Suzuki का 1.5-लीटर K15C इंजन मिलता है. टोयोटा ने इसे 'नियो ड्राइव' नाम दिया है. इंजन 103hp और 137Nm का टार्क जेनरेट करता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. दूसरा इंजन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और 28kmpl तक का माइलेज ऑफर करता है.

Toyota Hyryder चार ट्रिम्स - E, S, G और V में उपलब्ध है. इसका माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन सभी चार ट्रिम्स के साथ पेश किया गया है, जबकि मजबूत-हाइब्रिड पावरट्रेन सिर्फ S, G और V ट्रिम्स के साथ मिलेगा. एसयूवी के टॉप वेरिएंट में 9 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, पैनोरमिक सनरूफ, और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं.

