'सर, गर्लफ्रेंड वेट कर रही है, जाने दीजिए वरना ब्रेकअप हो जाएगा', चालान से बचने के लिए ऐसे बहाने भी बनाते हैं लोग!

Traffic Challan: यह बात सभी जानते होंगे की मोटर वाहन के साथ सड़क पर यात्रा करते समय यातायात नियमों का पालन करना चाहिए लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं, जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और जब यातायात पुलिस उन्हें पकड़ती है तो वह बहाने बनाते हैं. यह बहाने कैसे-कैसे हो सकते हैं, अगर आप यह जानेंगे तो आपको हंसी आएगी. दरअसल, दिल्ली यातायात पुलिस ने हाल ही में एक ट्वीट करके पूछा कि 'आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर चालान से बचने के लिए क्या-क्या बहाने बनाते हैं.' इसके जवाब में तमाम ट्विटर यूजर्स ने अजीबोगरीब बहाने बताएं. हालांकि, इनमें से तमाम बहाने ऐसे होंगे, जिन्हें सिर्फ मजाक के उद्देश्य से लिखा गया होगा. लेकिन, जब आप ही इन्हें जानेंगे तो आपको हंसी आएगी.

दिल्ली यातायात पुलिस के ट्वीट के जवाब में एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'सर, मेरी प्रेमिका इंतजार कर रही है. जाने दीजिए वरना ब्रेकअप हो जाएगा.' ट्विटर यूजर ने इसके साथ यह भी लिखा कि यह तरीका हर बार कामयाब रहा है. वहीं, एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा कि- 'सर पहली बार है...माफ कर दो..छोड़ दो...पक्का प्रॉमिस अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा.' एक अन्य यूजर ने लिखा- 'अपने दोस्त का बहाना बता रहा हूं: सर बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वह अभी हौज खास में उसी के साथ बैठी है. प्लीज मुझे जाने दो.'

What are the most creative excuses you’ve given to Traffic Police after violating rules ? @dtptraffic

— Delhi Police (@DelhiPolice) July 8, 2022