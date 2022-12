क्या होता है Car Wheelbase? पहले ये सुना बहुत होगा लेकिन आज समझ भी लिजिए

What Is Wheelbase In Cars: अगर आपकी कारों में दिलचस्पी है तो आपने बार-बार व्हीलबेस का नाम सुना होगा. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कारों में व्हीलबेस क्या होता है? दरअसल, कार का व्हीलबेस आगे और पीछे के पहियों के केंद्रों के बीच की दूरी होती है. इसलिए, यह कार की पूरी लंबाई की तुलना में छोटा होता है, जैसा कि आप ऊपर दी गई तस्वीर में देख सकते हैं. कार के आगे वाले पहियों के केंद्र से पीछे वाले पहियों के केंद्र की दूरी कम है जबकि कार की लंबाई ज्यादा है. कार के व्हीलबेस को अलग से दिखाया गया है. कार रोल्स-रॉयस फैंटम है. इसका व्हीलबेस 3,820mm का है जबकि कार की कुल लंबाई 5,982mm है.

व्हीलबेस को आमतौर पर मिलीमीटर या कभी-कभी सेंटीमीटर में मापा जाता है. उत्तर अमेरिकी में इंच में मापा करते हैं. वहीं, भारत में इसे मिलीमीटर में मापा जाता है. व्हीलबेस का साइज कितना भी हो सकता है. यह कार निर्माता कंपनी पर निर्भर करता है. इसका कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड साइज नहीं है. आम तौर पर सामान्य सिटी कारों में लगभग 2400 मिमी का व्हीलबेस होता है. वहीं, फैमिली हैचबैक कारों में लगभग 2,700 मिमी जबकि बड़ी एसयूवी और बड़ी सेडान कारों में इससे भी बड़ा व्हीलबेस हो सकता है.

व्हीलबेस से कार की बहुत सी चीजों पर असर पड़ता है. यह कार के इंटीरियर और राइडिंग क्वालिटी पर असर डालता है. दरअसल, किसी भी कार के इंटीरियर का अधिकांश हिस्सा पहियों के बीच में है. इसलिए, लंबे व्हीलबेस वाली कार में छोटे व्हीलबेस वाली समान लंबाई (कुल) की कार के मुकाबले अधिक बड़ा इंटीरियर मिलता है. यानी, कार के अंदर स्पेस ज्यादा मिलता है.

इसीलिए, कई लग्जरी कारों में 'स्टैंडर्ड' और 'लॉन्ग' व्हीलबेस वेरिएंट आते हैं. स्टैंडर्ड व्हीलबेस वाले वेरिएंट में कम स्पेस होता है जबकि लॉन्ग व्हीलबेस वेरिएंट में ज्यादा स्पेस होता है. इसके अलावा, लंबे व्हीलबेस वाली कारों की राइडिंग क्वालिटी छोटे व्हीलबेस वाली कारों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होती है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं