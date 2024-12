खत में छलका बाप का दर्द, जिसको पढ़कर अचानक हाथरस पहुंचे राहुल गांधी

Rahul Gandhi in Hatras: एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और हर दिन सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन अचानक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुबह-सुबह घर से निलकते हैं और हाथरस पहुंच जाते हैं. उनके अचानक हाथरस दौरे से सभी हैरान हैं और सियासत भी तेज हो गई है. साल 2020 में राहुल गांधी हाथरस के अंदर उस दलित युवती के परिवार से मिलने गए हैं, जिसकी सितंबर 2020 में कथित तौर पर गैंग रेप के बाद मौत हो गई थी.

इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 3 अक्टूबर 2020 को परिवार से मुलाकात की थी और घोषणा की थी कि वे मृतका को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे. हालांकि आज अचानक उनके हाथरस चले जाने पर सभी के ज़हन में सवाल उठ रहा है कि राहुल क्यों चले गए? इस सवाल को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खुद पीड़िता के पिता ने जुलाई में पत्र लिखकर राहुल गांधी से मांग की थी कि वो उनसे मिलना चाहते हैं. इसके अलावा एक दावा यह भी है कि पीड़ित परिवार का कहना है कि सरकार की तरफ से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं. पीड़िता के पिता का कहना है कि 4 वर्ष से बेरोजगार हूं और सरकार की तरफ से किए गए वादे भी पूरे नहीं हुए.

VIDEO | Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi (@RahulGandhi) leaves from Boolgarhi village in UP's #Hathras. He met the family of a Dalit woman who had died allegedly after gangrape in September 2020.

