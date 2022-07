Car Tips: 7 सीटर कार खरीदने से पहले इसके बारे में जान लें ये 4 बातें, रहेंगे फायदे में

Know These Details before buying MPV: कुछ लोग जल्दबाजी में कार खरीद लेते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो 7 सीटर कार खरीद लेते हैं. हालांकि ऐसा करने से पहले MPV के बारे में कुछ जरूरी बातें आपको पता होनी चाहिए. दरअसल MPV नॉर्मल कार से आकार में बड़ी होती है और इसे आम कार से ज्यादा मेंटेन रखना पड़ता है. आज इस खबर में MPV से जुड़ी ऐसी ही बातें आपको बताने जा रहे हैं जो आपको घाटे की डील से बचा सकती है.

सर्विसिंग कॉस्ट है ज्यादा

आम कार की सर्विसिंग कॉस्ट 2,000 से 5,000 रुपये के बीच होती है जबकि एमपीवी के साथ ऐसा नहीं है, दरअसल इसे मेंटेन रखने के लिए आपको इसकी सर्विसिंग पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. ज्यादातर लोग ये बात जाने बगैर ही MPV खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है क्योंकि इसकी सर्विसिंग में खर्च काफी ज्यादा आ जाता है.

मुश्किल हैंडलिंग

वैसे तो एक बार आप ट्रेंड हो जाएं तो आप कोई भी वाहन चला सकते हैं, लेकिन आम कार से एमपीवी की तुलना के जाए तो इसकी हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल है और इसे कंट्रोल करना भी कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसे आप किसी भी जगह पार्क भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे पार्किंग के लिए बड़ा स्पेस चाहिए होता है.

कम होता है माइलेज

अगर माइलेज की बात करें तो ये MPV में आम कार की तुलना में काफी कम होता है. जो लोग माइलेज चाहते हैं और फ्यूल बचाते हुए कार चलाना चाहते हैं उन्हें 7 सीटर कार नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि ये आम हैचबैक या सेडान कार की तुलना में काफी कम माइलेज ऑफर करती है.

रिपेयरिंग कॉस्ट है ज्यादा

अगर MPV में किसी तरह की खराबी आती है तो इसके चेकअप और रिपेयरिंग के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. इसका स्ट्रक्चर आम कार से बड़ा होता है और इसमें एक साथ कई लोगों को काम करना पड़ सकता है और यही वजह है कि लोगों को ये बात पता होनी चाहिए.

