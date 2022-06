पुरानी कार क्यों खरीदें और क्यों न खरीदें? फायदों के साथ नुकसान के बारे में जानें

Why To Should Buy Second Hand Cars And Why Not: भारत में पुरानी कारों का बाजार भी बढ़ता जा रहा है. कई कारणों से बड़ी संख्या में लोग पुरानी कारें खरीद रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी कोई पुरानी कार खरीदना चाह रहे हैं तो आपको इसके फायदे और नुकसान, दोनों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप पूरी तरह से सही फैसला ले पाएं कि आपको पुरानी कार खरीदनी चाहिए या नहीं. चलिए, इनके बारे में आपको बताते हैं.

पुरानी कार खरीदने के फायदे

किसी भी व्यक्ति के लिए कार खरीदना शायद घर खरीदने के अलावा दूसरी सबसे बड़ी खरीदारी होती होगी. इसके लिए लोगों को काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है. ऐसे में पुरानी कार खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि कम कीमत में आपकी कार खरीदने की जरूरत या शौक, दोनों पूरे हो सकते हैं.

ईएमआई के बोझ के नीचे दबने से बच सकते हैं. मान लीजिए आपको जो कार खरीदनी है, उस नई कार की कीमत 10 लाख रुपये है लेकिन आपके पास 4 से 5 लाख रुपये हैं तो आपको ऐसे में बाकी की रकम लोन पर लेनी पड़ेगी, जो ईएमआई के जरिए चुकाई जाएगी. वहीं, अगर आप 4 से 5 लाख रुपये में पुरानी कार खरीद लेते हैं, तो आपकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और लोन भी नहीं लेना पड़ेगी.

कम कीमत में बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं. मान लीजिए आपको वह गाड़ी पसंद है जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है और जो फीचर आपको चाहिए वह इसी गाड़ी में मिलते हैं. ऐसे में अगर आप इसी मॉडल की पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो वह आपको 10 लाख रुपये से कम में मिल जाएगी और आपको जो फीचर्स चाहिए, वह भी मिल जाएंगे.

पुरानी कार खरीदने के नुकसान

पुरानी कार का सबसे बड़ा नुकसान है कि मेंटेनेंस खर्च ज्यादा आता है. क्योंकि, कार के पार्ट्स जैसे-जैसे पुराने होते जाते हैं, वैसे-वैसे ही उनके मेंटेनेंस खर्च का खर्च बढ़ता ज्यादा है. अगर उन्हें बदलवाने की जरूरत पड़ती है तो आपका और ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है.

माइलेज की परेशानी भी सामने आती है. अगर कार को उसके पहले ओनर ने अच्छे से मेंटेन नहीं किया है तो आपको माइलेज कम होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में इंधन की खपत ज्यादा होगी और आपका इसे चलाने का खर्च ज्यादा आएगा.

पुरानी कार के साथ एक और खतरा भी जुड़ा होता है. यह है कि कहीं कार बेचने वाला व्यक्ति आपको ठग तो नहीं रहा है. हालांकि, इस खतरे से बचा जा सकता है. जब भी कोई पुरानी कार खरीदें तो उसके पेपर्स और सर्विस रिकॉर्ड को जरूर चेक करें. अगर कोई शक हो तो सौदा न करें.