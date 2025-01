HMP वायरस के अब तक 7 केस, मगर ट्रेंड क्यों हो रहा #Lockdown, सरकार क्या कह रही है?

HMPV in Nagpur Maharashtra: चीन के बाद भारत में भी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है. मंगलवार को नागपुर में दो और केस मिलने के बाद कुल तादाद बढ़कर 7 हो गई है. पहला मामला सोमवार को बेंगलुरु में पाया गया था. तेजी के साथ बढ़ रही मरीजों की तादाद को देखते हुए एक तरफ जहां हेल्थ मिनिस्ट्री अलर्ट हो गई है, वहीं आम लोगों को एक बार फिर कोरोना का दौर याद आ गया है और डर गए हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है.

सोमवार को कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में HMPV के मामले दर्ज होने के बाद लोगों में खौफ देखा जा रहा है. हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने HMPV को लेकर देशवासियों से कहा है,'चिंता की कोई बात नहीं है.' सरकार ने भी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि वह इस संबंधी बीमारियों के चलते आने वाले हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि लोग फिर भी इसको लेकर परेशान हैं एक बार फिर लॉकडाउन पर चर्चा शुरू हो गई.

जिस तेजी के साथ केस मिल रहे हैं लोगों को आशंका है कि जिस तरह कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगाया गया था, कहीं उसी तरह के हालात यह वायरस भी ना कर दे. लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसकी जमकर बात कर रहे हैं. लोगों में इसलिए ज्यादा खौफ है क्योंकि HMPV और कोरोना वायरस के बीच काफी समानताएं बताई जा रही हैं. यहां तक कि कई मामलों में HMPV को कोरोना से भी खतरनाक बताया जा रहा है.

हालांकि डर किसी भी मसले का हल नहीं है. HMPV के खतरों से निपटने के लिए सरकार ने दावा किया है. केंद्रीय मंत्री के अलावा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने भी कहा है कि 'घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है' और 'HMPV पहले से ही भारत समेत दुनिया भर में मौजूद है.'

Union Health Secretary reviews the present situation of respiratory illnesses in the country and the status of public health measures for its management. States have been advised to strengthen awareness among the masses regarding preventive measures. States have also been advised… pic.twitter.com/CES9aySOrI

— ANI (@ANI) January 7, 2025