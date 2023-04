इतनी छोटी है Tata Punch, फिर भी क्यों ज्यादा खरीद रहे लोग? जानें 5 बड़े कारण

Why Tata Punch Is So Popular: टाटा पंच काफी कम समय में पॉपुलर हो गई है. माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में इसका राज है. यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों में शामिल हो गई है. इतनी ही नहीं, सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में भी इसका नाम आता है. इसे लॉन्च हुए अभी करीब डेढ़ साल ही हुआ है. लेकिन, इस दौरान में इसने काफी पॉपुलेरिटी हासिल कर ली है. तो आखिर क्यों लोग पंच को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, यह कैसे इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है? चलिए, इसके 5 कारण बताते हैं.