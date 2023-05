World Best Selling Car: इस कार ने तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड, बन गई नंबर वन, Maruti-Tata का दूर तक नाम नहीं

World Number One Car: हाल ही में साल 2022 में बिकने वाली सबसे ज्यादा कारों की लिस्ट सामने आई है, जिसमें जापान की वाहन निर्माता टोयोटा ने बाजी मार ली. इस लिस्ट में मारुति का नाम दूर तक नहीं है.