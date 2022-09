Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो से जुड़ी 5 बड़ी खबरें | 16 September 2022

Bajaj Platina Vs TVS Sport: ये हैं 70000 रुपये से कम में 70kmpl से ज्यादा का माइलेज देने वाली बाइक्स, जानें दोनों में कौन है बेस्ट । Click here to read

Bajaj Platina And TVS Sport: बजाज प्लेटिना 110 में 115.45 cc का 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर इंजन आता है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन फ्यूल सिस्टम दिया जाता है. वहीं, टीवीएस स्पोर्ट में 109.7cc का सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, फ्यूल इंजेक्शन, एयर कूल्ड स्पार्क इग्निशन, BS-VI इंजन दिया जाता है. यह 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है

Royal Enfield Interceptor 650 को टक्कर देने भारत आ रही ये धांसू बाइक! कीमत हो सकती है सिर्फ इतनी

BSA Gold Star 650: बीएसए गोल्ड स्टार 650 में डीओएचसी सेटअप के साथ 652सीसी का 4-वाल्व, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है. यह 6,000rpm पर 45bhp पावर और 4,000rpm पर 55Nm का टार्क जनरेट करता है. यह 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.

Activa से भी ज्यादा बिकी ये धांसू सस्ती बाइक, इन 10 स्कूटर और मोटरसाइकिलों का रहा जलवा

पांचवें नंबर पर बजाज पल्सर रही है, इसकी बिक्री में लगभग 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. इसकी बिक्री 66,107 इकाई (अगस्त 2021) से बढ़कर 97,135 यूनिट (अगस्त 2022) हो गई है. वॉल्यूम गेन 31000 यूनिट के निशान को पार कर गया.

इंतजार खत्म, इस तारीख को पेश होगी देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार! इतनी मिलेगी रेंज

Tata Tiago EV: Tigor EV को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और Tiago EV के भी काफी सुरक्षित होने की संभावना है. कीमत की बात करें तो टाटा टियागो ईवी की कीमत 10 लाख रुपये, एक्स-शोरूम के करीब रखी जा सकती है.

सस्ते में मिल रही हैं मारुति की ये डीजल कारें! जानें कीमत और जरूरी बातें

Maruti Cars: मारुति सुजुकी डीजल इंजन वाली कारें बनाना बंद कर चुकी है. अभी कंपनी डीजल इंजन की कारें नहीं बेचती है लेकिन कुछ साल पहले तक इन्हें बेचा जाता था.

