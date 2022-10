Zee News Select: ऑटो की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 02 October 2022

Maruti से Tata तक, कार कंपनियों की हुई चांदी, इस कंपनी ने बेची सबसे ज्यादा गाड़ियां । Click here to read Full Story

Car Sales: सितंबर महीने में कारों की जमकर बिक्री हुई. यह किसी भी महीने की सबसे ज्यादा होलसेल डिलीवरी है. मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, टोयोटा और स्कोडा जैसी कंपनियों ने शानदार ग्रोथ दर्ज की है.

999 रुपये में बुक हो रही यह ई-बाइक, चलती है 120KM, कीमत भी ज्यादा नहीं

E-Bike with 120KM range: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रैंड Motovolt ने अपनी नई ई-बाइक लॉन्च की है. इसे URBN e-bike नाम दिया गया है. खास बात है कि इस ई-बाइक को आप सिर्फ 999 रुपये में बुक कर सकते हैं और यह फुल चार्ज में 120KM की रेंज ऑफर करने वाली है.

MG ने लॉन्च की अपनी सस्ती Electric Car, चलेगी 450KM से ज्यादा, इतनी है कीमत

MG ZS EV Base Variant Launch: एमजी मोटर इंडिया ने 2022 की शुरुआत में देश में जेडएस ईवी फेसलिफ्ट लॉन्च किया था. इलेक्ट्रिक एसयूवी को दो वेरिएंट- एक्साइट और एक्सक्लूसिव में पेश किया गया था. हालाँकि, केवल टॉप-स्पेक एक्सक्लूसिव वेरिएंट बिक्री पर था. कंपनी ने अब MG ZS EV एक्साइट बेस वेरिएंट की कीमतों की घोषणा की है.

इस तारीख से बिना पीयूसी के पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, ये है विकल्प

Air Pollution: बिना PUC वाले वाहनों को ईंधन न दिया जाये, इसके लिए तैयारी की जा रही है और 25 अक्टूबर से बिना Pollution-under-control यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट के ग्राहकों को ईंधन नहीं मिलेगा.

इस कार को देख बोल पड़े Gadkari- "इसे मैं भी नहीं खरीद सकता, हम मिडिल क्लास लोग"

Nitin Gadkari: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कारों की टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पर काफी ध्यान देते हैं. इसके अलावा, वह लगातार कार कंपनियों से स्थानीय प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी जोर देते रहते हैं. हाल ही में उन्हें एक कार लॉन्च के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने बड़ी की मजेदार बात कही.

Bike और Scooter बिक्री में नंबर-1 बनी यह कंपनी, ताबड़तोड़ बिक्री, लाखों ने खरीद डाले

Two wheeler sales: सितंबर में टू-व्हीलर मेकर्स की ब्रिकी में बढ़ोतरी देखी गई है. हीरो मोटोकॉर्प देश की सबसे ज्यादा बाइक और स्कूटर बेचने वाली कंपनी बनी हुई है. वहीं सुजुकी ने अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री की है.

Flipkart पर बिक रहा यह जबरदस्त Electric Scooter, चलता है 146KM, जानिए कीमत

Electric Scooter on Flipkart: अब कंपनियां ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मौजूदगी बढ़ा रही हैं. एथर एनर्जी ने अपने Ather 450X Gen 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर को फ्लिपकार्ट पर बेचना शुरू कर दिया है.

Car का दरवाजा अचानक खोलना पड़ा भारी, सीधा ट्रक में जा घुसे बाइक सवार, देखें वीडियो

Bike accident viral video: इस वीडियो को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा. वीडियो में एक भीषण एक्सीडेंट को दिखाया गया है, जिसमें दो बाइक सवार एक शख्स द्वारा कार का दरवाजा खोलने पर ट्रक में जा घुसे. वीडियो को बेंगलुरु पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

सस्ती कार के चक्कर में मत लुट जाना आप, जानिए पुरानी गाड़ी लेने के 5 बड़े नुकसान

Second Hand Car: पुरानी कारें नई गाड़ी के मुकाबले किफायती पड़ती है. कई फायदों के साथ पुरानी कारों के कुछ नुकसान भी हैं. इनमें से कुछ नुकसान तो ऐसे हैं, जिन्हें जानकर शायद आप कभी भी पुरानी कार न खरीदें.

15 मिनट चार्ज होकर 300KM चलेगी यह Electric Car, फुल चार्ज में 850KM की रेंज

मर्सिडीज ने देश की सबसे ज्यादा रेंज ऑफर करने वाली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रही है. यह Mercedes-Benz EQS 580 है, जो फुल चार्ज में 857KM की रेंज ऑफर करने वाली है.