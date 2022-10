Zee News Select: ऑटो की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 12 October 2022

सबसे सस्ती 7 सीटर कार पर टूट पड़े लोग, खूब हुई बिक्री, कीमत 5 लाख से भी कम । Click here to read Full Story

best selling 7 seater car: मारुति की एक और गाड़ी ने बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है. कंपनी की सस्ती गाड़ी सितंबर 2022 में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर कार रही है. खास बात है कि इसकी कीमत 5 लाख रुपये से भी कम है.

इस SUV ने सबके होश उड़ाए, आंख बंद करके खरीद रहे लोग! बस इतनी है कीमत ।

Maruti Suzuki Brezza: जुलाई 2022 में ब्रेजा का फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से इसे ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. कंपनी को इसकी 1 लाख से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं.

Driving Licence से मिला छुटकारा, बिना DL जहां मर्जी वहां दौड़ाएं गाड़ी! ।

Challan: डिजीलॉकर में अपलोड किए गए दस्तावेज सभी जगह एक्सेप्टेबल होते हैं. ऐसे में अगर आपको पुलिस रोकती है और डीएल दिखाने के लिए कहती है, तो आप उन्हें डिजीलॉकर में अपलोड की गई अपने डीएल की सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं.

1 दिन में ही 10 हजार बुकिंग, इस इलेक्ट्रिक गाड़ी ने आते ही मचाया धमाल, कीमत 8.5 लाख ।

Cheapest Electric Car: Tata Tiago EV को ग्राहकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली है. इसे एक दिन में ही 10 हजार बुकिंग मिल गई. टाटा मोटर्स ने सोमवार (10 अक्टूबर) को टाटा टियागो ईवी की बुकिंग शुरू की थी. बुकिंग शुरु होते ही बड़ी संख्या में लोग वेबसाइट पर आने लगे पड़े, जिससे कंपनी की वेबसाइट डाउन तक हो गई.

सबसे सस्ती Electric Car से भी सस्ती होगी ये EV! Tata Tiago इलेक्ट्रिक को देगी टक्कर ।

MG City EV: एमजी मोटर इंडिया 2023 की शुरुआत में अपना चौथा मॉडल लाने की तैयारी में है. दिलचस्प बात यह है कि यह 2-सीट लेआउट वाली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार होगी. यह एमजी सिटी ईवी हो सकती है, जो हाल ही में लॉन्च की गई टाटा टियागो ईवी को टक्कर देगी.

Yamaha Scooter को दिया ऐसा डिजाइन, हर कोई समझ रहा स्पोर्ट्स बाइक, देखें तस्वीरें ।

Yamaha scooter modified: यामाहा साल 2000 में Yamaha TMAX नाम का एक स्कूटर लेकर आई थी, जो अपने डिजाइन के कारण चर्चा में रहा. अब फ्रांस की एक वर्कशॉप Ortolani Customs ने इस स्कूटर को और भी खतरनाक डिजाइन दे दिया है

Cars With Sunroof: ये हैं सनरूफ वाली सबसे सस्ती कारें, कम कीमत में मिलता है फुल मजा! ।

Sunroof: किया सोनेट की कीमत 7.49 लाख रुपये से 13.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) के बीच है. इसमें सनरूफ, वायरलैस चार्जिंग, एयर प्यूरीफायर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर मिलते हैं.

Royal Enfield की नई बाइक को देख चौंक जाएंगे आप, सिर्फ 25 यूनिट्स बिकेंगी, गजब डिजाइन ।

Royal Enfield Limited Edition: रॉयल एनफील्ड की एक ऐसी बाइक भी आ गई, जिसकी सिर्फ 25 यूनिट्स ही बिकेंगी. इस बाइक का डिजाइन आपको चौंका देगा, क्योंकि यह कंपनी की किसी भी दूसरी बाइक से बिलकुल अलग है.

Sunny Deol से Sanjay Dutt तक, इस दमदार SUV का हर कोई दीवाना, मुकेश अंबानी के पास भी ।

Celebrities SUV Car: इस गाड़ी का इस्तेमाल बॉलीवुड के कई सितारे करते हैं. संजय दत्त से लेकर सनी देओल तक के पास यह गाड़ी है. इसके अलावा मुकेश अंबानी भी लैंड रोवर डिफेंडर एसयूवी का इस्तेमाल करते हैं.

ये है हुंडई क्रेटा का सबसे सस्ता मॉडल, टॉप वाले से 8 लाख रुपये कम है कीमत ।

Hyundai Creta: हुंडई क्रेटा अपने सेगमेंट की सबसे पॉपुलर एसयूवी है. इसकी कीमतें 1,044,000 रुपये से 1,818,000 रुपये तक जाती है. पहले वाली कीमत इसके बेस वेरिएंट की है जबकि आखिरी वाली कीमत इसके टॉप वेरिएंट की है.

