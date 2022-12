Astro Tips for Maa Lakshmi: मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपना लें ये 4 ज्योतिष उपाय, अपने आप खिंची चली आएगी धन-दौलत

How to please Maa Lakshmi: सनातन धर्म में मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) को धन की देवी माना गया है. कहा जाता है कि वे जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाएं, उसके जीवन में फिर कभी सुख- समृद्धि की कमी नहीं रहती. यही वजह है कि हरेक व्यक्ति की मनोकामना होती है कि उस पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, जिससे उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी न रहे. आज हम आपको मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वे ज्योतिष उपाय बताने जा रहे हैं, जिनका पालन करके आप अपने घर को धन-दौलत से भर सकते हैं.

मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय (Astro Tips for Maa Lakshmi)

इस प्रकार की प्रतिमा की रोज करें पूजा

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक घर के मंदिर में मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) की कमल के फूल के ऊपर विराजमान तस्वीर या प्रतिमा को रखना काफी शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि ऐसी प्रतिमा की सुबह-शाम पूरे विधान के साथ आराधना करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे परिवार पर उनकी कृपा बरसती है.

पूजा में कमल का फूल करें अर्पित

अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) स्थाई रूप से आपके घर में अपना वास बना ले तो हर सोमवार को उन्हें कमल का खिला हुआ फूल अर्पित करें. यह फूल उन्हें बेहद प्रिय होता है. माना जाता है कि मां लक्ष्मी के चरणों में यह फूल चढ़ाने से धनलाभ के योग बनते हैं और परिवार के सब लोग निरोगी रहते हैं.

मुख्य द्वार पर बना लें रोली का स्वास्तिक

अपने घर पर मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) को आमंत्रित करने के लिए आप मुख्य द्वार के दोनों ओर रोली से स्वास्तिक का निशान बना दें. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और बुरी शक्तियां पस्त होती हैं. मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं.

मां लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र प्रिय

ज्योतिष आचार्यों के अनुसार मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) को लाल रंग के वस्त्र और कौड़ी बेहद प्रिय हैं. इसलिए तीज-त्योहारों पर मां लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें ये दोनों चीजें अर्पित करना न भूलें. पूजा के बाद इन दोनों चीजों को अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देती हैं.

