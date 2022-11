Friday Remedies: इस विधि से पूजा करने पर बरसती है मां लक्ष्मी की कृपा, इनमें से एक उपाय जरूर करें

How to please Maa Laxmi: हिंदू धर्म में हर दिन किसी देवी-देवता को समर्पित रहता है. इसी तरह शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का होता है. मां लक्ष्‍मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्त इस दिन व्रत रखते हैं. शुक्रवार के दिन पूरे विधि-विधान से मां की पूजा की जाती है. मां लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है और ऐसा माना जाता है, जिन्‍हें भी इनका आशीर्वाद प्राप्‍त हो जाता है उसके जीवन में कभी भी धन और वैभव की कमी नहीं रहती है. इसके अलावा शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह या शुक्रदेव से संबंधित भी माना गया है. शुक्रदेव को सुख-सौंदर्य और रोमांस का कारक माना गया है, तो चलिए जानते हैं इस दिन आपको कौन से उपाय करना चाहिए.

शुक्रवार के दिन इन उपायों को करने से जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी

आप इस बात का ध्‍यान रखें कि भगवान विष्णु के बिना मां लक्ष्मी की पूजा पूरी नहीं होती है. इसलिए शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा साथ में करें. इससे आपको धन-धान्य और वैभव की प्राप्ति होगी.

जिस तरह आप दिवाली पर घर की साफ-सफाई करते हैं, उसी तरह ध्‍यान घर को साफ बनाए रखें क्‍योंकि मां लक्ष्मी और शुक्रदेव गंदगी में वास नहीं करते हैं. अगर आप चाहते हैं कि इनकी कृपा बरसती रहे तो अपने घर का वातावरण शुद्ध बनाकर रखें और घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान दें.

मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप शुक्रवार के दिन व्रत रख सकते हैं. ये आपके लिए बेहद कारगर होगा. आप इस दिन शुक्र देव का खास मंत्र 'ॐ हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम् सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं' या 'ॐ शुं शुक्राय नम:' का जाप 108 बार करें. इससे घर में सुख-समृद्धि आएगी.

शुक्रवार का दिन सफेद रंग से संबंधित माना गया है इसलिए आप शुक्रवार के दिन ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग का इस्तेमाल करें. इस दिन आप सफेद रंग के वस्त्र पहन कर पूजा पाठ करें.

व्रत रखने के अलावा आप इस दिन शुक्र ग्रह से संबंधित चीजों का दान भी कर सकते हैं. इस दिन आप सफेद रंग की चीजों का दान करें जैसे दूध, दही, आटा , चावल और मिश्री दान कर सकते हैं. आप शुक्रवार के दिन चींटियों और गाय को आटा खिलाएंगे तो शुक्र देव की कृपा आप पर बनी रहेगी.

