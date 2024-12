Video: 'अगर हम राहुल गांधी जी को दो-चार हाथ दे दिए होते...' मनोज तिवारी बोले, हम प्रत्यक्षदर्शी; हमने उन्हें मारते देखा

Manoj Tiwari Targets Rahul Gandhi: डॉ आंबेडकर को लेकर मचे सियासी संग्राम के बीच गुरुवार को संसदीय गरिमा तार-तार हो गई जब संसद के बाहर सांसदों के बीच धक्का-मुक्की हुई. दो सांसद घायल भी हुए हैं. इस पर भाजपा ने राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज करा दी. सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की की घटना के बाद हंगामा शुक्रवार को भी जारी रहा. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को इस मुद्दे पर घेर रही हैं. इसी बीच बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में इस घटना पर खुल कर बात की. आप वीडियो में देखें आखिर मनोज तिवारी ने क्यों कहा क‌ि अगर हम राहुल गांधी जी को दो-चार हाथ दे दिए होते. देखें वीडियो:-

#WATCH | Delhi | BJP MP Manoj Tiwari says, "Is Rahul Gandhi comparing himself with BR Ambedkar? This is another insult to Baba Saheb by the Congress. This is the same Rahul Gandhi who could tear the ordinance but could not build a memorial for Baba Saheb Bhim Rao Ambedkar... What… pic.twitter.com/EojYH5h2Xj

मनोज तिवारी ने बातचीत में बताया "क्या राहुल गांधी खुद की तुलना बीआर अंबेडकर से कर रहे हैं? यह कांग्रेस द्वारा बाबा साहब का एक और अपमान है. यह वही राहुल गांधी हैं जो अध्यादेश फाड़ सकते थे लेकिन बाबा साहब भीम राव अंबेडकर का स्मारक नहीं बना सकते... कौन सी रॉकेट साइंस आ गई है जो पहले नहीं थी?... राहुल गांधी को खुद की तुलना बाबा साहब भीम राव अंबेडकर से करने में शर्म आनी चाहिए. आपने एक सांसद को धक्का दिया, आपकी टीम ने एक आदिवासी बेटी को धक्का दिया, और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी... मैं इस घटना का चश्मदीद हूं..."मनोज तिवारी ने यह भी बताया कि कैसे राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी को धक्का दिया.

आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर संसद परिसर में भाजपा के सांसदों को धक्का देने और उन्हें घायल करने का आरोप है. भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत को अस्पताल में भर्ती कराया हैं. इस मामले को लेकर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है. लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने संसद परिसर को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं.