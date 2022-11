December 2022 Rashi Parivartan: दिसंबर में बुध, शुक्र और सूर्य देव करेंगे गोचर, इन 4 राशियों का चमकने वाला है भाग्य; आप भी कर लें चेक

December 2022 Planetary Transit: ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि हर महीने कोई न कोई ग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करता है. इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है. किसी की किस्मत चमक जाती है तो किसी के बुरे दिन आ जाते हैं. दिसंबर महीने में भी 3 बड़े ग्रह बुध, शुक्र और सूर्य ग्रह गोचर (December Planetary Transit) करने जा रहे हैं. सूर्य देव (Sun Transit In December 2022) दिसंबर में जहां एक ही बार गोचर करेंगे. वहीं बुध और शुक्र 2 बार अपनी राशि में परिवर्तन (Budh And Shukra Transit In December 2022) करेंगे. इन तीनों ग्रहों के गोचर होने से 4 राशियों को धनलाभ के साथ ही जीवन में कई खुशखबरी मिलने वाली हैं. आइए जानते हैं कि वे भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं.

सिंह राशि

इस राशि के लोगों के लिए दिसंबर में 3 राशियों का गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा. आप कारोबार में विस्तार कर सकेंगे. पुराने निवेश से आपको अच्छे रिटर्न मिलने के भी योग हैं. आकस्मिक धनलाभ होने की भी संभावना बन रही है. विदेश यात्रा के चांस बन सकते हैं.

कर्क राशि

राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए दिसंबर महीना खुशियां लेकर आएगा. उन्हें पार्टी में बड़ा पद मिल सकता है. समाज में आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी. आप कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का भी मन बना सकते हैं. संतान की ओर से आपको संतोष रहेगा.

तुला राशि

इस राशि के लोगों को कामकाज के सिलसिले में बाहर यात्रा करनी पड़ सकती है. आपका उधार दिया हुआ धन वापस आ सकता है. अभी तक लटके हुए कई काम बन सकते हैं. आपकी सेहत साथ देगी और बिजनेस में अच्छा लाभ कमाएंगे. परिवार से आपको हर काम में समर्थन मिलेगा.

मेष राशि

सूर्य देव के प्रभाव से दिसंबर में आपको पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है. नौकरी ढूंढ रहे लोगों को इस महीने खुशखबरी मिल सकती है. बिजनेस में लगे लोगों को कई सौदे हाथ लग सकते हैं. कोर्ट में चल रहे मुकदमों के अपने फेवर में हल होने की उम्मीद है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

