Garuda Purana: अगर रास्ते में दिख जाएं गौ माता से जुड़ी ये 4 चीजें तो भाग्य चमकते नहीं लगती देर, गरुड़ पुराण में किया गया है वर्णन

Garuda Purana mein Gau Darshan ka Arth: सनातन धर्म में 18 पुराणों का उल्लेख किया गया है. उन्हीं में से एक गरुड़ पुराण (Garuda Purana) है. इसमें स्वर्ग, नरक, पाप-पुण्य, धर्म और जीवन-मृत्यु के रहस्यों को काफी गहराई से बताया गया है. चूंकि दुनिया का संचालक भगवान विष्णु को माना जाता है, इसलिए मान्यता है कि इस ग्रंथ में कही गई बातें भगवान हरि की ओर से पृथ्वीवासियों को दिया गया ज्ञान है. गरुड़ पुराण में गाय के बारे में भी बताया गया है. ग्रंथ में कहा गया है कि गाय से जुड़ी 4 चीजें दिखते मनुष्य को अमूल्य पुण्यफल की प्राप्ति होती है और उसका घर खुशियों से भर जाता है. आइए जानते हैं कि वे चीजें क्या हैं.

गाय के पैरों का दिखना

गरुड़ पुराण (Garuda Purana) में कहा गया है कि गौ माता के पैरों के दर्शन भाग्यशाली व्यक्ति को हासिल होते हैं. उयह दर्शन किसी तीर्थ यात्रा के समान होता है. अगर आप गाय के खुरों के दर्शन करते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके घर जल्द ही मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है.

गोमूत्र का विसर्जन देखना

गाय के प्रत्येक अंग को सनातन धर्म में पूजनीय माना गया है. गरुड़ पुराण (Meaning of seeing cow in Garuda Purana) में कहा गया है कि गोमूत्र के दर्शन से इंसान की किस्मत चमक जाती है. गोमूत्र पवित्र और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है. उसके दर्शन से इंसान को बहुत पुण्य मिलता है.

गाय का दूध दुहते देखना

सभी पशुओं के दूध में गाय (Meaning of seeing cow in Garuda Purana) के दूध को सबसे ताकतवर और पवित्र माना गया है. देवी-देवताओं की पूजा में गाय के दूध का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है. गरुड़ पुराण के मुताबिक गाय का दूध दुहते देखना या उसे अपने बछड़े को दूध पिलाते देखना पूजा-पाठ के समान अच्छा फल देता है.

गौशाला के दर्शन होना

गरुड़ पुराण (Garuda Purana) के मुताबिक अगर आप रास्ते में कोई गौशाला देख लेते हैं तो आपका दिन शुभ हो जाता है. गो माता के दर्शन से ही अधूरे काम तेजी से पूरे होने लगते हैं. आपको ऐसी जगह रूककर गो माता की सेवा और चारा दान जरूर करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें