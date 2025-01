वो तो चलता रहता है... जब मोदी से पूछ लिया इटली पीएम पर मीम्स वाला सवाल, पॉडकास्ट का सबसे वायरल हिस्सा

पीएम नरेंद्र मोदी का पहला पॉडकास्ट आ गया है. इस इंटरव्यू में जीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ ने बड़े सहज तरीके से कई रोचक सवाल पूछे हैं. इसमें भी सबसे ज्यादा चर्चा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से संबंधित सवाल की हो रही है. हां, सोशल मीडिया पर उतने हिस्से का इंटरव्यू वायरल है. आखिर निखिल कामथ ने ऐसा क्या पूछ लिया?

दरअसल, हंसी के मूड में दिख रहे निखिल कामथ ने इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में कहा कि चूंकि मेरा फेवरेट फूड पिज्जा है और पिज्जा इटली से है. लोग इंटरनेट पर कहते हैं कि आपको इटली के बारे में बहुत कुछ पता है. यह सवाल दागकर निखिल मुस्कुराने लगे. कुछ सेंकेड रुके फिर बोले कि आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे. (नीचे पीएम के साथ इटली के पीएम की सेल्फी देख लीजिए)

पहले से रिकॉर्ड इस इंटरव्यू में कैमरे का फोकस अब पीएम मोदी पर आता है. पीएम उस समय विचारमग्न मुद्रा में दिखते हैं. एडिटिंग के जरिए पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की सेल्फी पीछे दिखाई जाती है, जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं. पीएम कुछ सेकेंड सोच में पड़ जाते हैं कि क्या जवाब दिया जाए.

निखिल फिर बोलते हैं कि आपने मीम्स नहीं देखे? तब पीएम बोले- नहीं, नहीं, वो तो चलता रहता है. मैं अपना टाइम खराब नहीं करता हूं. पीएम ने आगे कहा कि मैं खाने का शौकीन नहीं हूं. जो भी वेजिटेरियन परोसा जाता है खा लेता हूं. आगे उन्होंने भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली को याद करते हुए कहा कि अरुण जी खाने के शौकीन थे और जब संगठन का काम करते समय बाहर खाना होता था तो वही ऑर्डर करते थे.

Watch: PM Narendra Modi says, "...Whatever is served, wherever I go, I eat it with great enthusiasm. But my misfortune is that if you take me to a restaurant, give me a menu, and ask me to select, I wouldn't be able to do it...Earlier, when I used to work in an organization, our… pic.twitter.com/ji5xQa64ZL

— IANS (@ians_india) January 10, 2025