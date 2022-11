Astro Tips for Maa Lakshmi: मां लक्ष्मी को करना चाहते हैं प्रसन्न? अपने घर में रख लें देवी से जुड़ी ये 5 चीजें, धन-समृद्धि बरसेगी भरपूर

How to please Maa Lakshmi: सनातन धर्म में मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) को धन-समृद्धि की देवी माना गया है. कहा जाता है कि मां लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसकी किस्मत चमकते देर नहीं लगती. यही वजह है कि हर कोई व्यक्ति मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के जतन करते दिखता है. कई लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं, जबकि कईयों को निराशा झेलनी पड़ती है. आज हम आपको मां लक्ष्मी से जुड़ी 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें घर में रखने से मां अपने आप घर में खिंची चली आती हैं. ऐसे घर में धन-वैभव की फिर कभी कोई कमी नहीं रहती. आइए आपको बताते हैं कि वे 5 चीजें कौन सी हैं.

मां लक्ष्मी से जुड़ी हैं ये 5 चीजें

मेन गेट पर बनाएं मां लक्ष्मी के चरण चिह्न

अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) आपके घर में स्थाई रूप से वास करें तो आप घर के मुख्य द्वार पर उनके चरण चिह्न बनाएं. साथ ही रोजाना उस स्थान पर एक दीपक जलाएं. माना जाता है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर चरण चिह्न बना होता है, वहां पर हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहती है. चरण चिह्न बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें कि मेन गेट पर कभी गंदगी न रहे.

घर में रखें तुलसी का पौधा

माना जाता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) का वास होता है. इसलिए जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां पर मां लक्ष्मी का अपने आप बसेरा हो जाता है. तुलसी के पौधे के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी पूरी नहीं मानी जाती. इसलिए आप भी अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं. साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए.

भगवान विष्णु के साथ रखें तस्वीर

मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था. इसलिए भगवान हरि के बिना मां लक्ष्मी का अस्तित्व अधूरा है. अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा हासिल करना चाहते हैं तो घर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ वाली प्रतिमा लगाएं. ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जातक पर अपनी खूब कृपा बरसाती हैं.

मां लक्ष्मी का प्रतीक है झाड़ू

झाड़ू को मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) का प्रतीक माना जाता है. कहा जाता है कि जब झाड़ू से घर की सफाई की जाती है तो गंदगी के साथ नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है. साथ ही परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन होता है. इसलिए आप भी घर में झाड़ू जरूर रखें और नियमित सफाई करें. लेकिन झाड़ू को भूलकर भी गंदगी वाली जगह पर न रखें और न उसे कभी पैर लगाएं.

दक्षिणावर्ती शंख को बजाना शुभ

दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) का भाई माना जाता है. इस शंख को बजाना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस इस शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी. कहा जाता है जिस घर में यह शंख पाया जाता है, वहां पर मां लक्ष्मी का स्थाई वास हो जाता है. ऐसे घर में कभी भी धन-धान्य की कोई कमी नहीं रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें