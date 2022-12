Naukri Paane ke Upay: क्या प्रयासों के बावजूद नहीं मिल पा रही है मनचाही नौकरी? तुरंत कर लें ये 4 उपाय, फिर देख लें चमत्कार

Astrology tips to get a job: परिवार की आजीविका के लिए हर व्यक्ति कोई न कोई काम जरूर करता है. कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता या वह अचानक बेरोजगार हो जाता है. ऐसे में उस व्यक्ति के साथ ही पूरा परिवार भी निराश हो जाता है. ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक ऐसा वक्त कई बार ग्रहों के दोष की वजह से भी आता है, जिसका कुछ ज्योतिषीय उपायों (Astrology tips to get a job) के जरिए निदान किया जा सकता है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में बताते हैं, जिनका इस्तेमाल कर आप मनचाही नौकरी हासिल कर सकते हैं.

नौकरी पाने के सरल उपाय (Naukri Paane ke Upay)

भगवान गणेश को अर्पित करें साबुत हल्दी

अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और चाहते हैं कि इसमें आपको सफलता मिल ही जाए तो आप जाने से पहले भगवान गणेश जी पर साबुत हल्दी अर्पित कर दें. इसके साथ ही उस हल्दी के एक छोटे टुकड़े को साफ कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रख लें. माना जाता है कि ऐसा करने से मनचाही जॉब मिल जाती है.

मूंगे की माला से करें जाप

काफी कोशिशों के बावजूद आपको कहीं पर नौकरी (Naukri Paane ke Upay) पाने में कामयाबी नहीं मिल रही है तो रोजाना सुबह उठाकर स्नान के पश्चात एक आसन बिछाएं. इसके बाद वहां पर बैठकर मूंगे की माला या लाल चंदन के जरिए चौपाई ‘कवन सो काज कठिन जग माही. जो नहीं होय तात तुम पाहिं..’ गाएं. साथ ही कम से कम 5 बार माला का जाप करें.

हर रविवार को रखें व्रत

नौकरी (Naukri Paane ke Upay) में सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर रविवार को व्रत रखें और उस दिन बिना नमक सात्विक प्रसाद ग्रहण करें. इसके साथ ही रोजाना सुबह भगवान सूर्य का पूजन करें और तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ्य दें. ऐसा करने से नौकरी पाने के आपके योग बलवती हो जाते हैं.

हनुमान मंदिर में जलाएं दीपक

अगर आप नौकरी (Naukri Paane ke Upay) हासिल करते-करते रह जाते हैं तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर वहां पर चमेली के तेल का दीपक जलाएं. इसके बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही बजरंग बली को देसी घी से बने चूरमे का भोग लगाएं. ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी.

