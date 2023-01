Layoff: नए साल के शुरुआती 15 दिनों में 24 हजार लोगों की गई नौकरियां, 91 कंपनियों ने की छंटनी

Job: नए साल की शुरुआत कुछ लोगों के लिए अच्छी रही है तो कुछ लोगों के लिए खराब भी रही है. खराब उन लोगों के लिए ज्यादा रही है, जिनकी नए साल में ही नौकरी चली गई है. मंदी की आहट के बीच कई कंपनियां अलग-अलग कारणों की वजह से छंटनी का रुख अपना रही है. इस क्रम में नए साल में जनवरी के शुरुआती 15 दिनों में ही करीब 24 हजार से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला गया है.

टेक कर्मचारियों के लिए नए साल की खराब शुरुआत देखने को मिली है. दरअसल, नए साल के शुरुआती 15 दिनों में 91 टेक कंपनियों ने 24,000 से ज्यादा तकनीकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है, ये छंटनी आने वाले दिनों के लिहाज से और भी बुरे संकेत दे रही हैं. छंटनी पर नजर रखने वाली वेबसाइट Layoffs.fyi.Crypto लेंडिंग एक्सचेंज Crypto.com के अनुसार Amazon, Salesforce, Coinbase और अन्य जैसी कंपनियों के वर्चस्व वाले लगभग 24,151 तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी.

भारत में Ola (जिसने 200 कर्मचारियों को निकाल दिया), वॉयस ऑटोमेटेड स्टार्टअप Skit.ai जैसी कंपनियां जनवरी में सुर्खियों में रहीं. पिछले साल दिसंबर में 17,000 से अधिक तकनीकी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था. कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से छंटनियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट के अनुसार मेटा, ट्विटर, ओरेकल, एनवीडिया, स्नैप, उबर, स्पॉटिफ, इंटेल और सेल्सफोर्स जैसी कंपनियों के नेतृत्व में 2022 में 153110 कर्मचारियों की नौकरी गई.

वहीं नवंबर में छंटनी की संख्या अपने निचले स्तर पर पहुंची थी, जिसमें 51,489 तकनीकी कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी. Google एक और बड़ी टेक कंपनी है, जो 2023 की शुरुआत में अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए कठोर कदम उठा सकती है.

द इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 6 प्रतिशत Google कर्मचारियों को "Not Having Enough Impact" के कारण बर्खास्त किया जा सकता है. 2023 में Google की छंटनी से 11,000 से अधिक कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि साल 2023 तकनीक की दुनिया के इतिहास में सबसे खराब साल बन सकता है. वहीं फिलहाल लोगों की निगाहें अब बड़ी टेक कंपनियों के तिमाही नतीजों पर टिकी हैं जो इस महीने के अंत में सामने आएंगे.

