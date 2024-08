भारत में 6G लाने की तैयारी हुई तेज! सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से की ये अपील

6G in India Hindi: भारत में 6जी सेवाओं को जल्द से जल्द लॉन्च करने के लिए सरकार तत्पर नजर आ रही है. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ सलाहकार समिति की दूसरी बैठक में उनसे 6जी प्रौद्योगिकी के विकास में नेतृत्व करने का आह्वान किया है.

बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक, दूरसंचार कंपनियों ने बैठक में किसी इलाके में लाइसेंस परमिट को आसान बनाने, बिजली दरों को तर्कसंगत बनाने और शुल्कों को कम करने की अपनी पुरानी मांग दोहराई है.

टेलीकॉम कंपनियों के साथ सार्थक बैठक

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सलाहकार समूह के साथ एक सार्थक बैठक हुई. इस दौरान सेवाओं की गुणवत्ता, भारत की 6जी दृष्टि और हमारे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शोध एवं विकास को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई.

Had a productive meeting with the Advisory Group of Telecom Service providers.

Discussed issues pertaining to quality of services, India’s 6G vision and promoting research and development to take our sector to new heights of development. pic.twitter.com/toSZOIxoUF

