7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, सरकार ने जारी किया आदेश! जानिए लेटेस्ट अपडेट

7th Pay Commission DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और अपने पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. इसके तहत ये जानकारी दी है कि 2022 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लागू हो चुका है.

सरकार ने जारी किया आदेश!

दरअसल, सोशल मीडिया (Social Media) में लगातार एक खबर वायरल ( Viral News) हो रहा है. बताया जा रहा है कि इसे वित्त मंत्रालय (Ministry Of Finance) के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (Departament of Expenditure ) द्वारा जारी किया गया है. आपको बता दें कि यह आदेश 20 सितंबर, 2022 को जारी किया गया है. इस ऑफिस मेमोरेंडम (Office Memorundum) में जानकारी दी गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government employees) के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है. इस पत्र में ये भी लिखा है कि महंगाई भत्ते को बढ़ाने का आदेश 1 जुलाई, 2022 से लागू हो चुका है.

जानिए क्या है वायरल पोस्ट?

वित्त मंत्रालय के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के इस वायरल लेटर में लिखा है कि राष्ट्रपति को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एक जुलाई 2022 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी किया जाता है. लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट का पीआईबी (PIB) ने फैक्टचेक किया है और इस खबर को फर्जी और फेक करार दिया है. आइये जानते हैं क्या कहा पीआईबी ने.

An order circulating on #WhatsApp claims that the additional installment of Dearness Allowance will be effective from 01.07.2022#PIBFactCheck

This order is #Fake

Department of Expenditure, @FinMinIndia has not issued any such order pic.twitter.com/VQ07ZvpMXE

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 22, 2022