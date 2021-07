UIDAI ने जारी किया विशेष अलर्ट! कहीं आपका Aadhaar Card फर्जी तो नहीं? ऐसे करें चेक

नई दिल्ली: Aadhaar Card Latest News: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority Of India-UIDAI) यानी आधार कार्ड को लेकर UIDAI ने आज एक विशेष अलर्ट (Aadhaar Card Alert) जारी की है. UIDAI ने कहा है कि सभी 12 डिजिट नंबर आधार कार्ड (Aadhaar Card) का नंबर नहीं हैं. आजकल आधार कार्ड हर काम के लिए अनिवार्य हो गया है. वहीं आधार के साथ होने वाले धोखाधड़ी से बचने के लिए देखते हुए UIDAI ने चेतावनी जारी की है. UIDAI का कहना है कि कार्ड धारक की पहचान प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड को स्वीकार करने से पहले वैरिफाई जरूर करना चाहिए.

UIDAI ने सोशल ट्विटर पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा है कि सभी 12 डिजिट की संख्या आधार नहीं होती है. UIDAI ने कहा है कि व्यक्ति के आधार कार्ड का नंबर सही है या नहीं इसके लिए UIDAI की वेबसाइट पर वैरिफाई किया जा सकता है. इसके अलावा mAadhaar ऐप के जरिए वैरिफाई किया जा सकता है.

#BewareOfFraudsters All 12-digit numbers are not Aadhaar. It is recommended that the Aadhaar should be verified before accepting it as identity proof. Click: https://t.co/cEMwEaiN2C and verify it online in 2 simple steps. #Aadhaar #AadhaarAwareness #Aadhar pic.twitter.com/oZdvCwApNY

गौरतलब है कि आधार कार्ड (Aadhaar Card Latest Update) के वैरिफिकेशन को ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से किया जा सकता है. इसके लिए यूजर्स को resident.uidai.gov.in/verify लिंक पर लॉगइन करना होगा. उसके बाद यहां पर 12 डिजिट का आधार नंबर लिखना होगा. उसके बाद सिक्योरिटी कोड और कैप्चा भरने के बाद आपको Proceed To Verify पर क्लिक करना होगा. क्लिक करने के बाद 12 अंक की संख्या की वैरिफिकेशन स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाएगी. यही आपका असली आधार नंबर है.

#BewareOfFraudsters

Any Aadhaar is verifiable online/offline. To verify offline, scan the QR code on #Aadhaar. To verify online, enter the 12-digit Aadhaar on the link: https://t.co/cEMwEa1cb4

You can also do it using the #mAadhaar app#AadhaarAwareness pic.twitter.com/5Z2enlYrTn

— Aadhaar (@UIDAI) July 9, 2021