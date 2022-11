Aadhaar Card को लेकर आई बड़ी जानकारी, मोदी सरकार ने दिया ये जरूरी अपडेट, फटाफट जानें आप भी

Aadhaar Card Update: देशभर के करोड़ों आधार कार्डधारकों (aadhaar card) के लिए बड़ी खबर है. अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो क्या आपको भी सरकार की तरफ से 4,78,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है? बता दें आज के समय में कोई भी काम करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में क्या केंद्र सरकार आधार कार्ड पर आपको लोन की सुविधा दे रही है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-

क्या सरकार दे रही लोन?

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार आधार वालों को 4,78,000 रुपये का लोन दे रही है. इस मैसेज की सच्चाई के बारे में पीआईबी ने पता लगाया है.

पीआईबी ने ट्वीट करके दी जानकारी

पीआईबी ने फैक्ट चेक करके इसकी सच्चाई के बारे में पता लगाया है. पीआईबी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में इस बारे में जानकारी दी है. इस वायरल मैसेज के सच के बारे में पता लगाने के बाद में पीआईबी ने बताया है कि यह पोस्ट पूरी तरह से फेक है.

It is being claimed that the central government is providing a loan of ₹4,78,000 to all Aadhar card owners#PibFactCheck

This claim is #fake

Do not forward such messages

Never share your personal/financial details with anyone pic.twitter.com/fMdLewGxsF

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 19, 2022