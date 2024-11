फैसला कोर्ट में होगा....अमेरिका में लगे आरोपों पर आया अडानी का बड़ा बयान, शेयरधारकों को दिलाया भरोसा

Gautam Adani USA Bribe Case: देश के दिग्गज कारोबारी और अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगे हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी समेत समूह के 7 लोगों पर ग्रीन एनर्जी का कांट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत देने का आरोप है. यह आरोप अमेरिकी प्रॉसीक्यूटर्स ने लगाए हैं. इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद गौतम अडानी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है, खबर आने के बाद अडानी समूह के सारे शेयर क्रैश हो गए.

अडानी समूह का जवाब

अडानी समूह पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर अब जवाब सामने आया है. गौतम अडानी की कंपनी अडानी समूह के प्रवक्ता ने प्रेस रिलीज जारी कर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोप निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि सभी आरोप बेसलेस और निराधार है. अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि समूह सभी कानूनों का पूरी तरह से पालन कर रहा है. अडानी समूह ने शेयरधारकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अमेरिकी एजेंसियों की ओर से लगे सभी आरोप निराधार है. उन्होंने कहा कि समूह की ओर से सभी संभव कानूनी उपाए किए जा रहे हैं. उन्होंने शेयरधारकों को भरोसा दिलाते हुए लिखा कि अडानी समूह हमेशा पारदर्शिता और रेग्युलेटरी के नियमों का पालन करता रहा है और आगे भी करेगा. समूह अपने शेयर धारकों, पार्टनर्स और कर्मचारियों को भरोसा दिलाते हैं कि हम कानून का पालन करने वाले संगठन है. अमेरिका से आई खबर और फुर्र हो गई गौतम अडानी की ₹10,13,27,30,32,800 दौलत, अरबपतियों की टॉप 20 लिस्ट से हुए बाहर

जब तक दोषी नहीं तब तक सब निर्दोष

अडानी समूह ने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद कहा है कि अभियोग की ओर से लगाए गए आरोप फिलहाल आरोप है और जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक सभी निर्दोष है. अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं . समूह उन आरोपों का खंडन करता है. अडानी प्रवक्ता ने कहा कि जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद कहा है , अभियोग में लगाए गए आरोप आरोप हैं और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वे दोषी साबित न हो जाएं. उन्होंने कहा कि समूह हर संभव कानूनी मदद ले रहा है.

क्या है अडानी समूह पर आरोप

गौतम अडानी समेत 7 लोगों पर धोखाधड़ी-रिश्वतखोरी का आरोप लगा है. अमेरिकी कोर्ट ने इस मामले में सभी को दोषी करार दिया है. उनपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर का घूस देने का वादा किया. उनपर आरोप लगे कि उन्होंने रिश्वत की इस रकम को जुटाने के लिए अमेरिकी, विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला. जिस प्रोजेक्ट के लिए घूस देने का वादा किया गया उससे 20 साल में 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा मुनाफे का अनुमान था.

