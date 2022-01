हवाई यात्रियों को झटका! इन रूट्स पर 3 महीने तक के लिए कैंसिल कर दी गई फ्लाइट्स, यहां देखिए लिस्ट

नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और तीसरी लहर की दस्तक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. कोविड-19 और ओमिक्रॉन (Covid-19 / Omicron) के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. इसके चलते लोग एक बार फिर दहशत में आ गए हैं. इसी क्रम में विमानन सेक्‍टर (Aviation Sector) भी अब सख्ती दिखा रहा है. इं‍डिगो एयरलाइंस (IndiGo airlines) ने कई रूट पर फ्लाइट की संख्या कम कर दिया है.

इंडिगो ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पश्चिम बंगाल से नई दिल्‍ली और मुंबई के लिए उड़ानों की संख्‍या घटा दी है. अगले तीन महीने तक इन रूट्स पर अपनी फ्लाइट संख्‍या सीमित (Daily Flights) कर देने से पैसेंजर्स को दिक्कत होगी. इसके साथ ही हवाई किराया (Air Fare) भी बढ़ सकता है.

इंडिगो ने कहा है कि सरकारी गाइडलाइन्‍स को देखते हुए फ्लाइट की संख्‍या सीमित कर दी गई है. दरअसल, पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई दिल्‍ली (New Delhi) और मुंबई (Mumbai) के लिए राज्‍य से अब सप्‍ताह में दो दिन ही फ्लाइट्स के आवागमन की इजाजत दी है.

