Bank Privatisation: अब इस बड़े सरकारी बैंक को बेचने के लिए सरकार ने मंगवाई बोलियां, खबर सुन रॉकेट बना शेयर, निवेशकों की बल्ले-बल्ले

Bank Privatization: IDBI Bank Privatisation: ग्लोबल मार्केट में चल रहे उठा-पटक के बाद भी आईडीबीआई बैंक के शेयरों (IDBI Bank Share Price) में बंपर उछाल है. बैंक का यह शेयर सोमवार को इंट्रा डे ट्रेड में लगभग 11% तक उछल कर 47 रुपये पर पहुंच गया है. दरअसल, हाल में सरकार ने कहा है कि आईडीबीआई बैंक के स्ट्रैटेजिक विनिवेश के लिए बोलियां मंगवाई गई हैं, इसके बाद ही शेयरों में यह तेजी आई है.

निजीकरण के खिलाफ सरकारी कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है. सरकार आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया इसी महीने शुरू करने जा रही है. विभाग से संबंधित एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार बैंक के निजीकरण के लिए प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की है. केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) मिलकर आईडीबीआई बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी.

कितनी है सरकार की हिस्सेदारी?

अब बात करते हैं सरकार के हिस्सेदारी की तो IDBI Bank में सरकार की हिस्सेदारी 45.48 फीसदी है, जबकि एलआईसी की हिस्सेदारी 49.24 फीसदी है. बताया जा रहा है कि सरकार और एलआईसी आईडीबीआई बैंक में कुछ हिस्सेदारी बेचेगी और फिर खरीदार को मैनेजमेंट कंट्रोल भी सौंप दिया जाएगा.

आरबीआई 40 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे सकता है. जानकारी के अनुसार, केंद्र 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) आईडीबीआई बैंक में 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा. दीपम के सचिव ने ट्वीट कर जानकारी दी, 'आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार और एलआईसी हिस्सेदारी के स्ट्रैटेजिक विनिवेश के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए बोलियां मंगवाई जाएंगी.'

Expression of Interest is invited for Strategic Disinvestment of specified GoI and LIC stakes in IDBI Bank along with tranfer of management control. Details are at https://t.co/hnxumJlDpo pic.twitter.com/sQbZIgLhVu

— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) October 7, 2022