Stock Shockers: इन 5 कंपनियों के शेयर ने चौंकाया, इस साल बरसाया तगड़ा पैसा, आगे भी बना रह सकता है बुलिश ट्रेंड

Basant Maheshwari Portfolio: शेयर बाजार (Share Market) में कई ऐसे शेयर मौजूद हैं, जो लगातार बुलिश बने हुए हैं. इन शेयरों में थोड़ा करेक्शन देखने को मिलता है लेकिन इसके बाद फिर से तेजी देखने को मिल जाती है. साथ ही कुछ शेयर ऐसे भी हैं जिनमें आने वाले वक्त में ग्रोथ की उम्मीद भी की जा रही है. आज जानेंगे ऐसे ही पांच शेयर के बारे में जिन्होंने इस साल बेहतरीन रिटर्न दिया है और आने वाले वक्त में भी इन शेयरों में तेजी की उम्मीद की जा रही है.

Basant Maheshwari Wealth Advisers LLP के रिसर्च हेड वैभव अग्रवाल ने पांच ऐसे शेयरों के बारे में बताया है, जिन्होंने इस साल तेजी दिखाई है और आने वाले वक्त में भी इनमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है. ये हैं वो शेयर...

1. मान्यवर (Manyavar)

मान्यवर के शेयर का एनएसई पर 52 वीक हाई 1458 रुपये है और इसका 52 वीक लो प्राइज 790.20 रुपये है. फिलहाल ये शेयर 1400 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है. मान्यवर भारतीय फेस्टिवल से जुड़े परिधान में मार्केट लीडर हैं. इसमें मजबूत फ्रैंचाइजी संबंधों के साथ एसेट लाइट मॉडल है. असंगठित से संगठित में बदलाव को देखते हुए उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ वर्षों में 25-30% की वृद्धि जारी रहेगी. हालांकि वैल्यूएशन ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ के मौके को देखते हुए इन्हें ऊंचा ही रहना चाहिए.

2. आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)

ICICI Bank का 52 वीक हाई प्राइज 936.65 रुपये है और इसका 52 वीक लो प्राइज 642.15 रुपये है. फिलहाल ICICI Bank 915 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है. संदीप बख्शी के नेतृत्व में आईसीआईसीआई बैंक पूरी तरह से बदल गया है और रिटेल ऋण और लो-टिकट लोन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है. तकनीकि को अपनाने के मामले में यह शायद निजी क्षेत्र का सबसे अच्छा बैंक है. कई वर्षों के बाद ऋण वृद्धि में तेजी और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ, अगले कुछ वर्षों में आय में अच्छी वृद्धि की गुंजाइश है.

3. गो फैशन (Go Fashion)

Go Fashion का 52 वीक हाई प्राइज 1339.90 रुपये है. वहीं इसका लो प्राइज 847.30 रुपये है. फिलहाल ये शेयर 1290 रुपये के करीब करोबार कर रहा है. Go Fashion भारत में महिलाओं के बॉटम वियर सेगमेंट में मार्केट लीडर है. लगभग 80% बाजार असंगठित है और 20% संगठित है. मजबूत वितरण विस्तार और मूल्य वर्धित उत्पादों पर कंपनी के फोकस के साथ इस पर बुलिश बने हुए हैं.

4. इंडसइंड बैंक (Indusind Bank)

Indusind Bank बैंक का 52 वीक हाई 1242 रुपये है. वहीं इसका 52 वीक लो प्राइज 763.20 रुपये है. फिलहाल ये शेयर 1230 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है. नए नेतृत्व के तहत इंडसइंड बैंक अपनी संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम है और कई वर्षों के बाद औसत से ऊपर की वृद्धि देख रहा है. ऋण वृद्धि और संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार, उच्च आरओए और मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन की संभावना के साथ इंडसइंड एक दिलचस्प अवसर की तरह दिखता है.

5. इंडियन होटल्स (Indian Hotels)

Indian Hotels का 52 वीक हाई प्राइज 337.20 रुपये है. इसके अलावा इसका 52 वीक लो प्राइज 143.32 रुपये है. फिलहाल ये शेयर 331 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है. वर्तमान में होटल उद्योग में भारी मांग है. मांग आपूर्ति को पछाड़ रही है क्योंकि बढ़ी हुई दरों के बावजूद यात्रा की मांग में भारी वृद्धि हुई है. इससे कंपनी के मार्जिन और रिटर्न प्रोफाइल में सुधार होना चाहिए. प्रबंधन अनुबंधों पर अधिक ध्यान देने के साथ इंडियन होटल्स का एसेट लाइट मॉडल है. भले ही स्टॉक बहुत ऊपर चला गया हो, लेकिन मजबूत मांग परिदृश्य को देखते हुए इसे अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखना चाहिए.

(डिस्कलेमर : किसी भी तरह का निवेश करने से पहले एक्सपर्ट से जानकारी कर लें. जी न्यूज किसी भी तरह के निवेश के लिए आपको सलाह नहीं देता.)

